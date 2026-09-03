Kilkaset tysięcy kary dla jakichś krzaków, żeby korpo-urzędasy miały na premie, a normalny człowiek w tym kraju ma codziennie p--------e piekło.



A co z ludźmi, którzy są nękani przez ten j----y marketing? Wychodzisz z domu do samochodu a tam za piórem wycieraczki od razu śmieci, w skrzynce pocztowej z-----e tonami ulotek tak, że gazety już przez szparę nie wchodzą i normalny Polak sprawdza ją raz na pół roku. Telefonu od nieznajomych już Pokaż całość