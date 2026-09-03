Kupili nr tel i wciskali pompy ciepła, fotowoltaikę. UOKiK wlepił 400 tys.
Kupiona w sieci baza kontaktów i algorytm losujący cyfry nie zastąpią zgody konsumenta. Centrum Dotacji OZE przekonało się o tym w bolesny sposób, gdy regulator wymierzył potężne sankcje finansowe. Prezes UOKiK nałożył ponad 400 tys. PLN kar na firmę oraz jej ówczesnego szefa za agresywny telemarketFXMAG
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Komentarze (9)
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Centrum Dotacji, Krajowy Rejestr, Dolnośląski Inspektorat, Ośrodek Monitorowania ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
Jednocześnie naganiali lokalne firmy na finansowanie PV z kredytu klientowi, garnęli hajs i tyle firmy krzak widzieli.
400k PLN XD
A co z ludźmi, którzy są nękani przez ten j----y marketing? Wychodzisz z domu do samochodu a tam za piórem wycieraczki od razu śmieci, w skrzynce pocztowej z-----e tonami ulotek tak, że gazety już przez szparę nie wchodzą i normalny Polak sprawdza ją raz na pół roku. Telefonu od nieznajomych już