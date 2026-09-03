Mam małe dzieci, kupuję dużo książek edukacyjnych i jest spory wybór, ale... trzeba wertować. Często stoję przy regale i muszę przewertować czy nie ma tam jakiś głupot pokroju "mam dwie mamusie, mam dwóch tatusiów" albo też często jako model rodziny pokazana jest rodzina typu: Mam mamę i tatę i brata i siostrę" i potem okazuje się, że brat jest z poprzedniego związku matki, siostra z poprzedniego związku ojca a bohater z obecnego. Pokaż całość