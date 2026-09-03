Dzieci w przedszkolu dostały książki pt. "Mam dwóch tatusiów"
W przedszkolu nr 3 w Brzegu dzieci dostały książeczki pt. "Mam dwóch tatusiów".... Indoktrynacja z buta wchodzi do szkół i przedszkoli.Tired_
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W przedszkolu nr 3 w Brzegu dzieci dostały książeczki pt. "Mam dwóch tatusiów".... Indoktrynacja z buta wchodzi do szkół i przedszkoli.Tired_
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Komentarze (118)
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I jasne wzmianka ze tacy ludzie istnieja i nie ma z tym problemu jest akceptowalna ale jest 3 wrzesnia, mysle ze cala ksiazkeczka w tym temacie w poerwszych dniach to nie
@jegertilbake: Poczekaj, ktoś zapłaci za następne badania to wyjdzie, że nie tylko tak samo, ale lepiej w przypadku homo.
Przynajmniej ty jeden jestes jakos samoświadomy wiec spoko
@jegertilbake: największym lewakiem w historii był Henry Ford wprowadzając 8h system pracy