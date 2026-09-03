Holandia wycofała 86 ton złota z USA. NBP też gotuje się do transportu
Gdy geopolityczne napięcia rosną, a zaufanie do globalnych sojuszy bywa chwiejne, bankierzy centralni przestają wierzyć w cyfrowe obietnice i patrzą w stronę twardego kruszcu. Holenderski bank centralny po cichu wycofał potężną część swoich rezerw z Ameryki Północnej, stawiając na europejską płynnośFXMAG
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Komentarze (56)
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btw, na rynku coś zaczyna smierdziec...
szkoda, człowiek sie łudził