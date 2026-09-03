Pensje medyków wzrosły ustawowo o 90% (4 lata). Budżet NFZ pęka
Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosły w ciągu 4 lat aż o 90100%. Ustawowo zagwarantowane podwyżki nakładają się na siebie i generują gigantyczną presję finansową na system. Skutki? NFZ nie jest w stanie pokryć rosnących kosztów ze składek. O ile w 2023 r. dotacja z budżetu państwa wynoFXMAG
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Komentarze (22)
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Za to w budżetówce muszą być.
Wszelkie waloryzacje emerytur, podnoszenie płac w sektorze publicznym powinny być wstrzymane, gdy stoją pensje w sektorze prywatnym.
W przeciwnym wypadku czeka nas spadek produktywności.
Ale komuna na pełnej p-----e musi być.
@masta-fix: W socjalistycznej Szwecji jest coś podobnego. Sektor prywatny zawsze nadaje tempo (Przemysł jako lider) i od niego liczone są pensje w budżetówce. Szwedzki system emerytalny jest bezpośrednio spięty z kondycją finansową państwa i rynku pracy. Polska za to jest turbo wolno rynkowa z nazwy i mamy dużo pieniędzy z helikoptera ( ͡
Niech policzą b2b to się dopiero za głowę chwycimy, tam to pewno już ; lata temu były liczone stawki w milionach
@kruci_hegot: były miliony, są miliony - czyli na b2b podwyżek nie było ʕ•ᴥ•ʔ
Przejrzałem ostatnio siepomaga.pl straszny wysyp potrzebujących. Serce się kraje na samą myśl, co czują rodzice i bliscy często śmiertelnie chorych ludzi, którzy szansę na pomoc mają jedynie żebrząc :