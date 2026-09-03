To teraz już wiecie, dlaczego konowały zapierają się rękami i nogami przed zwiększeniem limitów przyjęć na studia oraz limitów na specjalizacjach. Bo będzie to samo, co w IT: duża liczba pracowników wymusi obniżenie pensji. A za granicę nie pojadą, bo nie zarobią tam tyle co w Polsce. Tj. może i zarobią tyle samo za godzinę, ale tam bardzo mocno pilnują godzin i czasu pracy, a konsekwencje nadużyć są bardzo surowe.