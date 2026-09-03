Niemcy blokują kluczową linię kolejową do PL. Saksonia stanęła po naszej stronie
Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe Polska-Niemcy. Chodzi o elektryfikację linii Drezno-Görlitz, którą Berlin blokuje mimo umowy z 2003 roku. Polska swoją część dawno skończyła, a w niemieckiej Saksonii rośnie zniecierpliwienie postawą rządu federalnego.Lokator87
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Komentarze (34)
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Zbyt dużo było samobójczych decyzji ichnich władz, aby nie brać tej tezy na poważnie
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/polska-trasa-s3-skonczy-sie-w-czeskim-polu-czesi-nie-spiesza-sie-z-budowa/wvrvq2h
https://czadrow24.pl/czesi-polaczyli-d11-z-polska-s3
https://wykop.pl/link/7914255/za-rok-nie-bedzie-zadnych-pociagow-ze-szczecina-do-niemiec/
@jeden_na_dziesiec: Lübeck (Lubeka), Lipzig (Lipsk), jest za Berlinem, dalej na poludnie.