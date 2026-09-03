Jak osoba zyjaca w tym rejonie moge powiedziec, ze do 2030 nie ma na co liczyc xD Obecnie w planach jest tylko renowacja dworca w Görlitz i tyle xD A szkoda bo potencjal takiej lini jest dosc duzy. Elektryfikacja tej linii pozwolilaby na powstanie polaczenia Lipsk-Drezno-Wroclaw-Krakow, czyli polaczenia, ktore laczyloby realnie cala Saksonie z Polska i dawalo dodatkowe miejsce do przesiadki z Lipska. Obecnie jazda liniami na tym polaczeniu po niemieckiej stronie Pokaż całość