AI znalazła ponad tysiąc luk w Linuksie. Twórcy nie nadążają z naprawą
Chiński model językowy GLM-5.3 wykrył ponad tysiąc krytycznych luk bezpieczeństwa w jądrze Linuksa i innych projektach open source. Liczba zgłoszeń wzrosła z kilku tygodniowo do nawet dziesięciu dziennie, a Linus Torvalds przyznaje, że lista mailingowa security stała się nie do ogarnięcia.real_scoria
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Komentarze (65)
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Stress test jest zawsze najlepszy.
Krok dalej do zasypania okienkowego g0wna raz na zawsze.
w sumie ciekawe że mikromiękki się tak chwalił swoim AI a jakoś takiej rewolucji nie ma - albo jest gówniane, albo zamiast łatać luki/poprawiać wydajność pracuje nad większym wciskaniem telemetrii
Bo ostatnio cały świat zawalony "AI review" i to co się w tych review dzieje to jest dopiero cyrk.
Vibe coding na pełnej - kod generowany przez AI, ma review zrobione przez AI, dev który sam nie wie co wrzucił przekleja pytania jednego LLM, drugiemu LLM-owi. Co sprytniejsi sobie robią skilla gdzie LLM-y dyskutują między sobą nad kropką w komentarzu.
Potem patrzysz co tam za
@Morf: bo ten sprzęt sprzed 40 lat wciąż jest na chodzie
Dodatkowo zawsze masz distro jak gentoo, gdzie wszystko masz skrojone tylko pod swój sprzęt
M$ najpewniej sam sprawdza swój kod z pomocą Copilota i lokalnych modeli.
@PanieAreczku: Dla mnie trwa od zeszłego wieku, jakoś nic mi się w nim nie sypnęło od tamtego czasu, a gołe baby non stop. 2girls 1cup obejrzałem bez formatu ;P