Tylko pytanie, co by znalazl w Windowsie, gdyby upublicznic kod? Swoja droga moze to tez przyklad, ze nalezaloby korzystac z jezykow, ktore lepiej chronia przed bledami w kodzie, bo c czy c++ tutaj prymusem nie jest. Choc pytanie, jakby to mialo funkcjonowac w okresie przejsciowym, gdy bylyby dwa jezyki lub wiecej? Teoretycznie mozna laczyc ze soba rozne jezyki, sam to kiedys robilem, ale w praktyce duzo z tym problemow.