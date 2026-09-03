Bywa, że od czasu do czasu coś sobie druknę na Creality, budżetowej drukarce 3D.

Prosta figurka o wysokości 12 cm wymaga 1 500 000 linijek g kodu ze współrzędnymi XYZ, a praca trwa do 9 godzin non stop.

Wydruki udają się z powodzeniem w 99%. Niech ktoś tego dokona długopisem 3d.



Z pewnością jeszcze nie teraz, bo lobby lekarskie będzie mocno podkopywać autonomiczne roboty sterowane algorytmami AI, jednak czas wyparcia ludzi z Pokaż całość