Sztuczna inteligencja pomogła neurochirurgowi usunąć guza mózgu
W londyńskim szpitalu system AI analizował w czasie rzeczywistym obraz z endoskopu podczas operacji usunięcia guza przysadki, ostrzegając przed ryzykiem udaru czy utraty wzroku. Pacjent odzyskał wzrok już po przebudzeniu, a tydzień później chodził samodzielnie.real_scoria
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Komentarze (29)
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Usunięcie wskazanego wcześniej fragmentu tkanki obejmowało obszary krytyczne dla funkcji wzrokowych i ruchowych. Kontynuowanie procedury zgodnie z moją wcześniejszą sugestią może skutkować nieodwracalną utratą wzroku oraz ciężkim porażeniem kończyn.
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Jedyna różnica między lekarzem a AI jest taka, że AI na końcu przeprosiło, a lekarz powiedziałby: „Należy się 500 zł”.
@kakodyl: a h-j tam. Ctrl + z i pora na CSa
Prosta figurka o wysokości 12 cm wymaga 1 500 000 linijek g kodu ze współrzędnymi XYZ, a praca trwa do 9 godzin non stop.
Wydruki udają się z powodzeniem w 99%. Niech ktoś tego dokona długopisem 3d.
Z pewnością jeszcze nie teraz, bo lobby lekarskie będzie mocno podkopywać autonomiczne roboty sterowane algorytmami AI, jednak czas wyparcia ludzi z
Jak tam twoja detekcja AI gdy druk się nie udało na tym creality? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Mylić nie deterministyczne AI, z drukarką sterowaną przez instrukcje; wiesz chociaż czym jest zasilana ta drukarka czy uważasz że prąd w ścianie to magia?
@LeastWantd80: tak, masz rację, kompletnie nic nie wiem o komputerach, a w szczególności o AI.
Miniaturka wpis to niby żart ale tak przejedzony że już wszystkim zbrzydł.