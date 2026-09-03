Kolejne zwolnienia w wielkiej korporacji. Pracownicy szkolili swoich następców
Kolejne zwolnienia grupowe dotykają krakowski oddział HSBC to już trzecia taka decyzja w tym roku. Bank tłumaczy zmiany "uproszczeniem modelu działania", ale pracownicy twierdzą, że część obowiązków trafia do Indii, a oni sami szkolili swoich następców.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (67)
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@Jare_K: Tak? To ciekawe, bo ja pracowałem z Hindusami i to nawet w HSBC (skądinąd rok temu jak był pierwszy nius o redukcji to dementowałem teorie wykopków i tłumaczyłem, że jedyne AI jakie zabiera robotę to w tym przypadku Another Indian XD)... nawet nie wiem od czego zacząć? To jest taka ciemna masa, że ja pierd*lę XD
Europejczyk w korporacji zatrudni w większości przypadków najbardziej pasującą/kompetentną osobę.
Hindus zatrudni tylko i wyłącznie Hindusa.
Większość korporacji przechodzi już takie przemiany, że niezależnie od miejsca gdzie znajduje się biuro, 2-3 narodowością są właśnie Hindusi.
Stad firmy sie wynosza i przenosza prace do tanszych krajow
Trzeba jeszcze szybciej zwiekszyc place minimalna, wtedy na pewno wszystkie firmy sie zawina ( ͡° ͜ʖ ͡°)
My bedziemy jeść g---o i n---------ć sie z ruskimi
@Almagest:
Cykl życia państwa Polin domyka się
Mój przyjaciel pracował dla pewnej znanej firmy związanej z obsługa krytycznych systemów kolejowych i szkolił Pajeetów na zastępstwo. Jeżeli ta cywilizacja upadnie to przez tabelki w excelu, które chwilowo będą na zielono.
Dalsze konsekwencje nie sa istotne, jeden menadżer wpuści Hindusów i dostanie brawa i awans, drugiemu się oberwie za chujnie i go zwolnią, a trzeci znowu zatrudni biedaków z trzeciego świata.