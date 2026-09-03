Ale to częste jest xD

Mój przyjaciel pracował dla pewnej znanej firmy związanej z obsługa krytycznych systemów kolejowych i szkolił Pajeetów na zastępstwo. Jeżeli ta cywilizacja upadnie to przez tabelki w excelu, które chwilowo będą na zielono.

Dalsze konsekwencje nie sa istotne, jeden menadżer wpuści Hindusów i dostanie brawa i awans, drugiemu się oberwie za chujnie i go zwolnią, a trzeci znowu zatrudni biedaków z trzeciego świata.