MERA 400 wraca do życia na Politechnice Gdańskiej
Najpierw pracowała w Instytucie Okrętowym, później przez lata była muzealnym eksponatem. Dziś znów uruchamia programy i system operacyjny CROOK.RicoElectrico
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Najpierw pracowała w Instytucie Okrętowym, później przez lata była muzealnym eksponatem. Dziś znów uruchamia programy i system operacyjny CROOK.RicoElectrico
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Komentarze (22)
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Przecież "moc informatyczna" tego prehistorycznego ustrojstwa jest przeskakiwana przez arduino za 45zł. A taki ESP32 (podobna cena) to jest jak porównanie parowozu do promu kosmicznego.
Więc równie dobrze można by pokazać to w gablocie, a dla działania -
Niby jakich?
@marpic: jaki kluczowy system chcesz tym backupować? KSEF? :)
wiesz że to ma 32k lub 64kB pamięci?
chcesz zastąpić programator od zmywarki czy od mikrofalówki, z zegarkiem? komputerem wciągającym 700W (w spoczynku i podczas pracy, jemu to obojętne), plus drugie tyle na urządzenia peryferyjne?