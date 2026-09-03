fajnie, dobrze jest znać "podstawy", mieć jako eksponat (jeszcze fajniej - jako działający eksponat) - ale faktyczne użytkowanie tego to tylko marnowanie ogromnej ilości energii elektrycznej. To jest jak maszyna parowa z epoki brązu.

Przecież "moc informatyczna" tego prehistorycznego ustrojstwa jest przeskakiwana przez arduino za 45zł. A taki ESP32 (podobna cena) to jest jak porównanie parowozu do promu kosmicznego.



Więc równie dobrze można by pokazać to w gablocie, a dla działania - Pokaż całość