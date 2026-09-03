Za bogaci na lokal komunalny, zbyt biedni na wynajem. To sytuacja 4 mln Polaków
Według różnych szacunków w luce czynszowej znajduje się od 30 do 40 proc. społeczeństwa. Dotyka ona gospodarstwa domowe, których dochody są zbyt niskie, aby kupić lub wynająć mieszkanie na wolnym rynku, ale równocześnie zbyt wysokie, by otrzymać lokal socjalny. To problem 4 mln Polaków.Skarbiec_Biz
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Komentarze (35)
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Ale to taki standard zawsze był w tym kraju, wszystkie zapomogi, dofinansowania itp itd.
I w tym samym czasie te 4 mln. Polaków gdzieś mieszka.
Bo przecież nie ma ich pod mostami.
Jesteśmy narodem pełnym anomalii.
Fajnie wygląda korelacja emigracji Polaków na stałe za granicę względem wysokich cen mieszkań/domów. Sytuacja lubi się powtarzać i wygląda to dokładnie tak samo jak na chwile przed dużą emigracją Polaków. Słynne hasła - wrócą :D
@DziendobryMireczku: przy medianie zarobkow 5 klockow a do tego jeszcze najlepiej zebys mial ponad 2 dzieci bo depopulacja
polacy nie zdaja sobie sprawy ile "odwlekalismy" wybijanie tego szamba, po prlu masa rodzin miala domy gdzie mieszkaly pokolenia, pola pod budowe czy sprzedaz, dziadkowie na rentach ktore rozdawali za nadcisnienie ale siedzieli w domu i opiekowali sie dziecmi, czesto dzieci do dziadkow trafialy na cale
https://wykop.pl/link/8003691/wicedyrektorka-zarabia-300-tys-zl-a-zajmuje-lokal-od-gminy-160-rodzin-czeka
Wicedyrektorka zarabia 300 tys. zł, a zajmuje lokal od gminy. 160 rodzin czeka
* stały procent zebranej kwoty dystrybuowany jako dochód bezwarunkowy między wszystkich obywateli
I zakup mieszkania nie będzie większym problemem niż zakup samochodu. Tak jak 18latek po zdaniu prawka może sobie wyjechać na truskawki do Norwegii i za zarobione pieniądze kupić używane auto tak po reformie która zrobi z nieruchomości dobro które traci na wartości