Nie powinno być żadnych lokali socjalnych, tylko w ich miejsce samorządy powinny inicjować masowo coś w stylu TBS, finansowane w części przez wpłaty początkowe lokatorów (rzędu 100-200 k) a w części przez kredyt z BGK spłacany potem w czynszach lokatorów. Jak spłacą swoją część kredytu to przechodzi na ich własność, i wtedy płacą już tylko czynsz administracyjny. To odsiewa pasożytów co potem nie płacą czynszu, bo tacy nie wyłożą 100 k w Pokaż całość