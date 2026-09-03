Afera podkarpacka. Odmowa ponownego podjęcia śledztwa śmierci Kosteckiego
Prokuratura, wbrew sugestiom Żurka, odmówiła ponownego podjęcia śledztwa w sprawie śmierci Kosteckiego. Decyzję podjęła prokurator, która wcześniej umorzyła sprawędeeprest
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Komentarze (18)
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W USA nie budzi a tutaj by miało? xDD
Teraz jedynym logicznym ruchem kierownictwa prokuratury będzie przekazanie akt do innej jednostki apelacyjnej lub powołanie niezależnego referenta.
Komentarz usunięty przez autora
Cała reszta jest póki co na poziomie ułudy.
Posłuchajcie uważnie co ten Pan mówi, tylko 6 min. nagrania.
Komentarz usunięty przez autora