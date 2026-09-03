Co by nie wyszło z tego pozwu to fakt jest taki że te aplikacje to patologia, to jest wyciskanie maksimum z kierowców wręcz do niezdrowych poziomów. Bolt przykładowo sobie steruje tak żebyś siedział za kierownicą te pełne 10 czy 12 godzin, nie pamiętam ile tam jest. Dodatkowo nie ma równowagi między kierowcami, auta flotowe mają lepsze warunki niż te jeżdżące na JDG, ale i tak kierowcy na flotach zarabiają gorzej, bo partnerzy Pokaż całość