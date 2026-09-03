Uber pozwany przez 241 tys. kierowców. Ten sam kurs, 27 i 23 funty
Pozew zbiorowy trafił 2 września do sądu w Amsterdamie i obejmuje także polskich kierowców. Audyt 1,5 mln przejazdów wykazał spadek stawki z 22,20 do 19,06 funta za godzinę, a prowizja Ubera sięga na części kursów ponad 50 proc. zamiast dawnych sztywnych 25 proc.aiport
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Komentarze (16)
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:-D Alex niektórych zabolała krytyka polskiej zawiści.
To nasza wadą narodowa o której uczymy się w szkołach bo Mickiewicz już pisałno koniach kłócących się przy żłobie i godzących się pod batem, ale lepiej temu zaprzeczć i udawać, że podstawówki się nie skończyło.