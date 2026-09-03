Mafia paliwowa, 1,5 mld zł na kontach i zaginięcie Suszka. Kim jest "Maniek"
Marian W., który znany jest jako "Maniek", jest jedną z głównych postaci w aferze Zondacrypto. Pod koniec 2025 r. został oskarżony przez prokuraturę z Katowic o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Spółka, na której czele stał, miała w latach 2012-2017 wystawić ponad 11 tys, fikcyjnych fakturairaG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
https://oko.press/ujawniamy-zaufani-prokuratorzy-ziobry-przez-4-lata-seryjnie-ukrecali-leb-sledztwu-ws-zondacrypto
pis to mafia, gratuluję wyborcom nawrockiego
rozpuscili go w paliwie i ludzie nim tankowali. brak ciała, brak kary.
Po co tyle pytań, na co to komu? Coś to zmieni? Przecież mamy ważniejsze sprawy na głowie - kaucja za butelki, przytwierdzanie nakrętek do butelek a wy jakieś stare tematy wałkujecie.( ͡° ͜ʖ ͡°)