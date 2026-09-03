Nie mogę nigdy zrozumieć co tacy przestępcy mają w głowie w sensie, że przecież wiadomo, że jak się popełni przestępstwo to prędzej czy później się zostanie ukaranym. Co im te przestępstwa dają? Albo np. te zorganizowane grupy przestępcze mogłyby przeorganizować się tak by nie popełniać przestępstw i dalej być zorganizowana grupą przestępczą ale taką co nie łamie prawa i wtedy nie będzie ich za co ukarać i każdy będzie mógł spać spokojnie. Pokaż całość