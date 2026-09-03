1450 zł za "terapię". Tak w Polsce zarabiają na chorych na raka
Do szarlatanów trafiają najczęściej chorzy na nowotwory, którym lekarze nie mogą już pomóc. Są jednak także pacjenci, którzy od alternatywnych metod zaczynają walkę z rakiem. To szczególnie niepokojące ostrzega prof. Jacek Jassemfreedomseeker
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Komentarze (21)
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To tak jakby tak jakieś zakłady obuwnicze z jakimś "expertem" od rynku obuwia badały jakie usługi oferuje rynek szewców. I wyszło by że część z nich wstawia słabe podeszwy i za krótkie sznurowadła. Może przykład słaby, bo nie dotyczy zdrowia, ale analogia jest prosta.
Wierzę że część z tych "lekarzy uzdrowicieli" to oszuści ale takie jednostki powinno się
Chce podkreslic temat terapii alkoholizmu, gdzie „terapeuci” czesto jada jednym schematem i niszcza ludzi ktorzy przychodza po pomoc. Bylem, widzialem, j--------e…
@Septio: a to lekarz ma okłamywać pacjenta czy mówić prawdę? Niektóre nowotwory to wyrok śmierci.
Pan Kacprzyk z KO do tej pory nawet nie ma postawionych zarzutów - s------l jeden.
jeśli za butelkę wody w knajpie chcą 20 zeta albo i więcej to psychoterapia i kupowanie nadziei też musi kosztować
w końcu ten co ją uprawia poświęca swój czas ¯\(ツ)/¯