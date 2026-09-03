Prywatna grupa "Międzynarodowa Agendy Badawczej GUMed" robi zestawienie "konkurencji" i nikomu to nie przeszkadza?

To tak jakby tak jakieś zakłady obuwnicze z jakimś "expertem" od rynku obuwia badały jakie usługi oferuje rynek szewców. I wyszło by że część z nich wstawia słabe podeszwy i za krótkie sznurowadła. Może przykład słaby, bo nie dotyczy zdrowia, ale analogia jest prosta.

Wierzę że część z tych "lekarzy uzdrowicieli" to oszuści ale takie jednostki powinno się Pokaż całość