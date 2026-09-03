Zarząd GetBack odpowie za celowe bankructwo. 1,37 mld zł szkody
Zarządzający firmą GetBack S.A. celowo doprowadzili do niewypłacalności spółki, wyrządzili szkodę majątkową wielkich rozmiarów, doprowadzając do ograniczenia możliwości zaspokojenia wierzycieli firmy. Dlaczego? Dla własnych korzyści majątkowych. I właśnie dlatego Prokurator końcem sierpnia skierowałFXMAG
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Komentarze (9)
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Swoją drogą, żeby nie przeczytać własnego artykułu i nie spojrzeć nawet na czerwoną kreskę co nawet word zaznacza ("ujemn" )- to trzeba być strasznie zajętym;)