W kolejce do lekarza czeka się prawie rok. Oto trzy miasta z najgorszym dostępem
Na wizytę u lekarza specjalisty finansowaną przez NFZ trzeba czekać przeciętnie około trzech miesięcy. Najgorszy dostęp spośród analizowanych miast jest w Gorzowie, gdzie na wizytę u gastrologa czeka się prawie rok, a ogółem do specjalisty ok. 4,5 miesiąca.Skarbiec_Biz
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Komentarze (39)
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Czas oczekiwania na zabieg - 2 lata, na pytanie skierowane do chirurga co ma zrobić skoro już nie daje rady chodzić, odpowiedź kitla z kasty - pociągnie pan zwolnienie do pół roku, a potem na rentę, ewentualnie 7,5k zł u niego prywatnie za miesiąc.
Chory kraj, chora kasta, chore rozdawnictwo dla wszystkich tylko
Tutaj kuleje finansowanie przez NFZ, ale jak ma nie kuleć skoro płacimy blisko 6% Pkb na ochronę zdrowia kiedy Niemcy 12%
A najgorzej to mają się ludzie uprzejmi i kulturalni żeby coś załatwić w urzędzie czy u lekarza. Ostatnio trochę się wziąłem za zdrowie, i jak nie zawalaczysz, nie będziesz z tymi ludźmi rozmawiał na ich poziomie to nasraja na Ciebie i wyplują na koniec kolejki albo trafisz w pętlę
to na pewno pomoże
A ty musisz że co neurolog siedzi i macha nogą?
Są ludzie którzy chodzą na NFZ i są przed Tobą co mam ten neurolog zrobić 3000 osób dziennie przyjąć żeby mógł Cię zobaczyć 3 dni po skierowaniu.
Do kwietnia masz 8 msc. Przy pracy poradni 5 dni po 10min na pacjenta masz 36 os na dzień zakładając pracę 6h
I nie jest to reklama prywatnej służby zdrowia jak w USA gdzie jest dopiero p--------e, ale optymalna sytuacja to wspolistnienie 2 systemów
NFZ odsącza wiekszosc plebsu gotowego czekać latami, prywatna sluzba zdrowia ma zredukowane kolejki i wybierasz sobie topowego specjaliste a najlepiej 2 do
Chcesz sobie zrobić badania profilaktyczne?
- A to coś Pana boli? Źle się pan czuje? Jeśli wszystko w porządku to czemu badania? A na co to Panu?
Dziś w radiowej jedynce byla audycja na temat tego, czemu Polacy nie robią badań profilaktycznych.
BRADZO MĄDRA PANI PSYCHOLOszka podpierając się wynikami statystyk, wypowiedziała się że młodzi ludzie w wieku 18-24 w ogóle się nie
Ostatnia wizyta wyglądała tak że 3 panów w kitlach grało w karty i paliło fajki na kardiologicznym. Wszystkie okna otwarte.Sale puste. Świeżo po jakimś remoncie. Standardowe "nie mamy miejsc ale prywatnie coś by się znalazło". Zanim odszedł przy innej okazji oszpecił na całe życie orzecznika krzesełkiem. Przyznano chwilę wcześniej rente pijakowi ktory mieszkał w tym samym bloku.