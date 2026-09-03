Do okulisty terminy ponad 2 lata, na koloniskopię ponad rok.

Chcesz sobie zrobić badania profilaktyczne?

- A to coś Pana boli? Źle się pan czuje? Jeśli wszystko w porządku to czemu badania? A na co to Panu?

Dziś w radiowej jedynce byla audycja na temat tego, czemu Polacy nie robią badań profilaktycznych.

BRADZO MĄDRA PANI PSYCHOLOszka podpierając się wynikami statystyk, wypowiedziała się że młodzi ludzie w wieku 18-24 w ogóle się nie Pokaż całość