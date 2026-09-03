To dobry chłopak jest tylko policja się na niego uwzięła. Pojazd ma tablicę rejestracyjną ale policja specjalnie od kilku dni go śledziła i zatrzymali akurat wtedy gdy zapomniał jej założyć xD

A policjant nie może mieć konta na facebooku bez podania prawdziwych danych - to jest karalne! Zgłaszam to do prokuratury i do komendanta wojewódzkiego! ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )