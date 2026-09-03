16 latek bez uprawnień. Rodzice 5 tyś mandatu. Pojazd odholowany.
Finalnie matka nie przyjęła mandatu. Ojciec na lokalnym FB policji płacze, że pan milicjant się uwziął na syna. Poszło do sądu.premier
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Finalnie matka nie przyjęła mandatu. Ojciec na lokalnym FB policji płacze, że pan milicjant się uwziął na syna. Poszło do sądu.premier
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (58)
najlepsze
a potem przez takich to my mamy p--------e
A policjant nie może mieć konta na facebooku bez podania prawdziwych danych - to jest karalne! Zgłaszam to do prokuratury i do komendanta wojewódzkiego! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@cepheus: i do prezydenta i papieża ( ͡º ͜ʖ͡º)
ma tablicje tylko hehe zdjęte, a migacze, lusterka gdzie, też zdjęte
bardzo dobrze ze 5k chcieli dac
@premier Od tego dzbanie zrobiłeś skrót w tytule?
to trzeba mieć tupet...