Konował - pijawka polskiego społeczeństwa za przyzwoleniem miłościwie panujących polityków.

Coś co powinno dawno zostać ukrócone zostało rozpasane od czasu covida i trwa po dziś dzień, kosztem nas wszystkich, zarówno pod kątem pieniężnym, bo na to wszystko łożymy, ale też i zdrowotnym, bo koniec końców dostępność leczenia jest bardzo słaba, przez co musimy leczyć się prywatnie lub czekać i umierać w kolejkach.



Uśmiechacie się Ekipa? Tak tak, pis ich rozpasł, a KO Pokaż całość