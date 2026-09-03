Płace medyków wzrosły o 90 proc. W 2027 r. państwo dopłaci do NFZ 41,5 mld zł
Coroczne podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia pozostają jednym z głównych czynników zwiększających wydatki NFZ. Jak mówił dziś w Sejmie wiceprezes Funduszu Jakub Szulc, od 2022 r. minimalne płace w poszczególnych grupach medycznych wzrosły już o ponad 90 proc. Jednocześnie coraz więksairaG
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Komentarze (26)
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teraz nazwanie oszuta to obraza jak sie patrzy na takiego lekarzyne
No to władza tak zwalczała lekarzy żę po wszystkim jeszcze im dopłaci no kur... pięknie ....
Ogólnie mam do czynienia z nfz/szpitalami w ramach pracy. Tam pracownicy średniego/niskiego szczebla to jak mają 5 netto to jest dobrze..
Oferta na informatyka do tego szpitala co on tam robil opiewała na 7 brutto, kpina i
zreszta wlasnie sprawdzenie kto jest w stanie wygrywac wyscig z inflacja pokazuje ze kluczowe jest wlasnie nalezenie do duzej grupy, najlepiej panstwowej a faktyczne kwalifikacje, zaradnosc i renegocjowanie swojego wynagrodzenia byly na 2 miejscu i ledwie nadazali za inflacja
https://statflow.pl/blog/inflacja-a-wynagrodzenia-polska-sila-nabywcza/
Wygrali: pracownicy z umowami indeksowanymi do inflacji (część sfery budżetowej, związki zawodowe); kredytobiorcy ze starymi
Coś co powinno dawno zostać ukrócone zostało rozpasane od czasu covida i trwa po dziś dzień, kosztem nas wszystkich, zarówno pod kątem pieniężnym, bo na to wszystko łożymy, ale też i zdrowotnym, bo koniec końców dostępność leczenia jest bardzo słaba, przez co musimy leczyć się prywatnie lub czekać i umierać w kolejkach.
Uśmiechacie się Ekipa? Tak tak, pis ich rozpasł, a KO
@reseted: ale za pisu lata 2015-2023 ceny wyrąbało w kosmos wszystkiego xd
np porownaj ceny mieszkan 2015 a w 2023
burger w knajpie kiedys 19 zł teraz 80 zl to norma
Jestem za! Pielęgniarki i Panie sprzątające zawsze były wyzyskiwane - w porównaniu do płac milionerów lekarzy;)