W szkole w Ludwigshafen dochodzi do bójek, gróźb nożem i wymuszania pieniędzy
Komentarze (28)
najlepsze
@Zwyczajny_user:
Prędzej deportują rodzinę adresata gróźb. Przecież zgłoszenie że ktoś kieruje wobec nas takie groźby to rasizm, ksenofobia, islamofobia!
Takich chorych czasów dożyliśmy. ¯\(ツ)/¯
kto by pomyślał, że lata 90 wrócą w tych czasach i to jeszcze w Niemczech;) xD
@yoshi314: to jak się dobrze potoczy to musisz budować bunkier bo znowu Polacy napadną na radiostację
A to chyba nie takie rzadkie, że centra przemysłu ciężkiego może dają cyferki do PKB, ale przeważnie nie są przyjemnym miejscem do życia ogółem. Jest praca, ale często jest to praca nie tylko dla inżynierów, ale dla wielu "fizoli" niewykwalifikowanych, a takich no to wiadomo - wyłapuje się byle tańsi, a w ostatnich