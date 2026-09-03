Jakby kto nie wiedział miasto Ludwigshafen to takie niemieckie Detroit. I to nawet pomimo tego że znajduje się w nim siedziba miedzynarodowego giganta jakim jest BASF. W zasadzie miasto upadłe i lekko przypomina getto. Na kolejowym dworcu głównym stoi opustoszała, zakurzona ale i otwarta fizycznie galeria. Ludwigshafen jest całkowicie "w cieniu" bezpośrednio sąsiadującego z nim (po drugiej stronie Renu) Mannheim, które jest już całkiem ładne, i zadbane, wraz ze sporymi możliwościami do Pokaż całość