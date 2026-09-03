Mieszkanie za 134 zł i niebywała buta Muzeum Auschwitz
Przez prawie 20 lat Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, wynajmował muzealne mieszkanie za 200 zł miesięcznie (wliczając w to opłaty za media). Gdy ministerstwo kultury zwróciło mu uwagę, opłata wzrosła do 512,12 zł.mkorsov
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Komentarze (18)
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Muzeum w którym pracownicy stawiający się za tą osobą byli później prześladowani?
Socjalizm zniszczył i dalej niszczy ten piękny kraj
Straty budżetu państwa na miliony złotych (－‸ლ)
@glupiJakWyborcaKonfederacji: ma benefit w postaci wyplaty i moglby sobie za nia mieszkac gdzie mu pasuje tak jak miliony polakow a jako dyrektor niech sie skupi na wydatkach muzeum a nie pomocy spolecznej bo to państwowa instytucja a nie jego prywatny majatek zeby sobie rozdawac benefity (zwlaszcza zeby rozdawac akurat sobie)