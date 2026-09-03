To ten co mówił, że muzeum nie chce mieszać się w politykę, dlatego nie będzie mówić o INNYCH ludobójstwach dziejących się OBECNIE? W muzeum, z którego w------i pracownika za udostępnienie na PRYWATNYM koncie Facebook zrzutki na organizację Food Kitchen?

Muzeum w którym pracownicy stawiający się za tą osobą byli później prześladowani?