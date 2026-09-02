Polska docisnęła Metę. "Meta" zmienia zasady bezpieczeństwa w Polsce.
Meta Platforms, właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, wdraża w Polsce ulepszony system AI do wyłapywania cyberoszustw oraz wprowadza obowiązkową weryfikację tożsamości dla reklamodawców z branży finansowej. Zmiany pojawiają się po rosnących naciskach ze strony polskich władz i biznesu, m.in.ZionOfel
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Komentarze (56)
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@DziendobryMireczku: Powinni w końcu nałożyć podatek cyfrowy i ścigać ich za oszustwa (pomocnictwo).
TYLKO GOTOWKA!!! :)
Jakby postulat wykopu zostal wypelniony i placic moznaby wylacznie gotowka, to by na takiej mecie nie bylo nic innego tylko scamy
@Instrybutor_z_Orlenu: Ale do kogo pijesz? Przecież to oni napisali, że zaczną weryfikować tożsamość klienta zlecającego reklamy... to znaczy, że wcześniej nie weryfikowali.
W efekcie zagladam tam coraz rzadziej, bo o pierwotnych funkcjach czyli podtrzymania relacji ze
@Kangur100: przeciez tych funkcji nie ma juz z 10 lat, ty sie zatrzymales w 2015?
@uknot: dlaczego tak brzydko mowisz o ministrze Sikorskim i premierze Tusku?
Ciekawe czy to dlatego ze pan Brzoska zaczal wymieniac z imienia i nazwiska polakow siedziacych na gornych stolkach w polskim oddziale Mety
@KupujacKarmeDlaKotaNieMajacKota: to ich mocno zapieklo, bol d--y na pol europy xd