Na FB robi się smród. Ostatnio dostaje głównie rekomendacje nowych profili i grup do obserwacji. Moze i są związane z moimi zainteresowaniami, ale ja już nie mam czasu włazić na te wszystkie profile. Przypomina to trochę sprzedawcę, który chce mi wcisnąć dziesiąty telewizor, szósty ciepły obiad tego samego dnia, czwarty samochód, 10 biletów na ten sam film, etc.

W efekcie zagladam tam coraz rzadziej, bo o pierwotnych funkcjach czyli podtrzymania relacji ze Pokaż całość