Dlaczego reklamy w telewizji są tak głośne? Chodzi o sztuczkę, której twój telew
Głośność reklam stanowi problem od ponad dekady. Marketingowcy wymyślają coraz to nowe sprytne sztuczki, prawo jest bezrstarnak
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Głośność reklam stanowi problem od ponad dekady. Marketingowcy wymyślają coraz to nowe sprytne sztuczki, prawo jest bezrstarnak
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Komentarze (51)
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Ogólnie w temacie reklam, one są już tak nieznośne, głupie i nachalne, że w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy serio przynoszą jakiś zysk i wynika to z jakichś realnie prowadzonych, rzetelnych badań, czy może po prostu się przyjęło, że trzeba reklamować swój produkt/usługi i tak to się toczy.
Bo jak widzę kolejny swędzicipex forte, wenerol max, albo kutasoprofen to aż nie wierzę. Z drugiej strony, może żyję w swojej bańce
@OkruszekBojowy: jesteś :) Reklamy nie działają wyłącznie tak, że ją oglądasz - i pomyślisz sobie " o kurczę, to jest fajne - kupię !". Nawet jeśli się nie skupiasz na reklamie - nawet jeśli wręcz cię one irytują - to statystyka pokazuje, że kiedy będziesz w sklepie kupować np. pastę do butów - to kupisz z większym prawdopodobieństwem taką, której nazwę usłyszałeś ileś tam razy. To
Przecież oglądając tv jesteście skazani na to co oni wam nadają. I jeszcze reklamy.
Dzisiaj ogląda się streaming czy za darmo piękny zachód słońca w zatoce. 😉 Ewentualnie YouTube bez reklam.
Wzięcie dobremu książki też nie zaszkodzi.
@kabiz: mam to samo.
Jestem w szoku, że tradycyjna telewizja jeszcze nie zdechła i w 2026 roku ktoś to jeszcze ogląda
i nie można karać też za próbę oszukania systemu? jakoś na podstawie niejasnych przepisów można karać skarbowo, można było zmusić kierowców do czytania w głowie pieszym na PDP, ale po prostu zakazanie manipulowania reklamami to jest rocket science?
Przecież jak tak tną w c---a można wezwać ich na dywanik i - albo nie robicie nas w jajco
@ostatni_lantianin: gdyby ktos na tym nie zarabial to by to zmienili. Wiec znasz juz odpowiedz dlaczego tego nie zmienia :).
I