Od 30 lat żyję bez telewizora i jestem szczęśliwy. Czasem jak jestem gościnnie u rodziców, to oglądam i widząc, jak niski jest poziom telewizji, to jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, że na co dzień nie mam telewizora. Mam wrażenie, że nowe programy powstają tylko po to, by było więcej miejsca na emitowanie reklam. Ilość i długość reklam jest taka, że nie opłaca się oglądać filmów. Słaba jakość programów, paradokumenty, propaganda, denne amerykańskie filmy Pokaż całość