Naukowcy dokonali potencjalnego przełomu w poszukiwaniach ciemnej materii!
Półtora kilometra pod ziemią detektor LZ zarejestrował tajemniczy rozbłysk w płynnym ksenonie. To może być pierwszy bezpośredni ślad nieuchwytnej ciemnej materii choć naukowcy studzą emocje i mówią o intrygującej wskazówce, a nie ostatecznym dowodzie.Tired_
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Komentarze (25)
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Temperatury tez nie ma, to nie jest siła, to jest tylko i wylacznoe efekt ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Panie, jaki dźwięk? Dźwięk nie istnieje, to tylko i wylacznie efekt ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Ciśnienie? Jakie ciśnienie? Ciśnienie nie istnieje, to nie jest siła, to tylko
Winda przyspieszająca z przyspieszeniem 1g i czlowiek stojący na powierzchni Ziemi sa lokalnie nierozroznialni. Tak, ale słowo lokalnie jest tutaj nie bez powodu. Gdybys miał odpowiednio czule przyrzady i wystarczajaco duzy obszar, moglbys wykryć siły pływowe, czyli roznice przyspieszenia miedzy roznymi punktami. W windzie w idealnie jednorodnym polu
podobno wystarczyło zrobić tomografię głowy
No debil.