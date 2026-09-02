"ciemna materia" jak to ładnie ujął Dragan to tylko uzupełnienie trudnych do wytłumaczenia luk we wzorach, taka proteza na aktualny stan wiedzy, grawitacja zachowuje się inaczej niż przewidujemy wobec zastanej masy gwiazd więc myk wstawiamy tam ciemną materię żeby doginała czasoprzestrzeń.. zapewne skończy tak samo jak eter itp dorywcze plomby. Przecież to brzmi jak żart gdy naukowiec oznajmia w jednym zdaniu, że materia rzekomo dominująca we wszechświecie jest "nieuchwytna". Niestety OTW i Pokaż całość