Policja zmusi TVP do zdjęcia znaków zakazu foto? Wracam pod TVP Rzeszów
TVP Rzeszów wywiesiła znaki zakazu foto, zrobiła mi aferę, wezwała na mnie policję i...wracam po kilku miesiącach, by zobaczyć co się stało. W większości jest to reupload odcinka 276 z materiałem dodatkowym z powrotu w to samo miejsce. Kilkanaście odcinków z ponad 300 został zdjętych przez YouTube lzawisza
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Komentarze (15)
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@sylwke3100: czyli obiekty oznaczone znakiem zakazu fotografowania użytkowane przez jednostki wojskowe lub służby specjalne też? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-konieczne-poinformowanie-opinii-publicznej-dania-odkryla-pla,nId,23537982
A druga sprawa to wszystkie dywersje są przeprowadzane wewnątrz zakładu a nie z zewnątrz. I tutaj jest problemem ochrona która nie wie kogo wpuszcza i źle ochrania obiekt, bo zamiast zająć się terenem zakładu to gania ludzi po chodnikach.