TVP Rzeszów wywiesiła znaki zakazu foto, zrobiła mi aferę, wezwała na mnie policję i...wracam po kilku miesiącach, by zobaczyć co się stało. W większości jest to reupload odcinka 276 z materiałem dodatkowym z powrotu w to samo miejsce. Kilkanaście odcinków z ponad 300 został zdjętych przez YouTube l