Znowu kierowca wbił się w przystanek, znowu BMW, znowu z odebranym prawem jazdy
Nocny rajder w Warszawie zniszczył wiatę przystankową na Gocławiu. 26-latek za kółkiem BMW był trzeźwy, ale prawo jazdy stracił już kilka miesięcy temu za punkty. Ostatecznie skończyło się na strachu i wniosku do sądu.Tired_
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Komentarze (29)
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z aj ej
Za jazdę po zatrzymaniu prawa jazdy (np. za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym lub jazdę po alkoholu) grozi kara grzywny od 1500 do 30 000 zł, a sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Konsekwencje prawne i
Jeżeli auto nie należy do takiego kierowcy to niech sobie ogarnia to z właścicielem, który mu go pożyczył.
@Gozd: Wystarczyłaby prosta stronka gdzie wklepujesz dane osobowe i ci pokazuje czy ma zakaz i jeżeli tak to do kiedy. W przypadku gdy auto zostało użyczone po zakazie to tak samo przepadek + kara dla pożyczającego.
Jak osoba bez ważnego prawka wyrządzi szkodę to ubezpieczalnia stosuje regres.
Dlatego dziwię się, że tak zapierdzielają bez uprawnień. Rekordzista w zeszłym roku dostał ponoć 4.7 mln zł regresu.
@prawojazdy_and_polonez: najważniejsze, że umiesz sam przed sobą przyznać się do tego. Jest jakaś szansa na przepracowanie chociaż części tych problemów.