I niech mi ktoś powie, że do psiarni nie idą wypaczeni ludzie.



Trzech Panów z tego zdarzenia codziennie widzi się w pracy, razem jeżdżą na patrole i razem spoczywają posiłki, po prostu znają się z roboty, a na stacji paliw biją się o kolejkę do dystrybutora.

To moi sąsiedzi patusy, mają od nich więcej kultury.