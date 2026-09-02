Afera w dolnośląskiej policji po awanturze na stacji paliw. Komendant odwołany
Po awanturze na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu, nagranej i opublikowanej w internecie, dolnośląska policja odwołała komendanta miejskiego w Jeleniej Górze. Miał on być uczestnikiem zdarzenia. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Policjant po służbie, by zapobiec eskalacji... użył pałki teleskopowej.ZobaczLink
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Komentarze (41)
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"TO ON CZUJE SIĘ OFIARĄ"???
Nie będzie manifestacji "murem za ...", szturmów modlitewnych, pielgrzymek?
TERROR, TERROR PRAWORZĄDNOŚCI!
Upodliło państwo, zrobiło z ludzi śmieciarzy (poza policją) to teraz i o 30 zł się biją na paliwo.
@shyha: to jest mentalność, sporo ludzi zarabia grosze lecz nigdy się tak nie poniży
@ubuntu17654: Tym trzecim policjantem jest kobieta-żona komendanta xD
Za mało ich tam było jeszcze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Trzech Panów z tego zdarzenia codziennie widzi się w pracy, razem jeżdżą na patrole i razem spoczywają posiłki, po prostu znają się z roboty, a na stacji paliw biją się o kolejkę do dystrybutora.
To moi sąsiedzi patusy, mają od nich więcej kultury.
https://jelenia-gora.policja.gov.pl/dje/o-nas/kierownictwo/23498,Kierownictwo-KMP-w-Jeleniej-Gorze.html