Ile można grillować tego samego kotleta? Sprawa z 2010 roku, a jej przykre konsekwencje i roszczenia rodziny były szeroko opisywane już w 2012-2013 roku. Zamiast dać memowi umrzeć śmiercią naturalną to okresowo trzeba ludziom odświeżyć pamięć. W lipcu tego roku pisał o tym super express, teraz jakiś youtuber robi materiał. Wszystko idem per idem, bo już nic nowego się tutaj nie dopowie.

Wartość merytoryczna żadna. Niektórzy tylko przypomną sobie o tym nagraniu, Pokaż całość