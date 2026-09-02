Prawda o Styrta się pali. Jak policja zniszczyła życie pani Jadwigi
Słynne nagranie z 2010 roku zrobiło z prostej, starszej kobiety pośmiewisko całego Internetu. Mało kto wie, że za wyciekiem pliku stał funkcjonariusz, a rodzina przez lata walczyła w sądzie z systemem, wygrywając bezprecedensowe odszkodowanie.kocurek66
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Komentarze (87)
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bo w 2010 rok to sie stało afera ciągła sie do 2016 czyli 6 lat i typ teraz w 2026 roku czyli po 10 latach znów wyciąga sprawę która została sądowniczo i wykonawczo zakończona 10 lat temu bo rodzia już dostała finansowo zadość uczynienie.
Wartość merytoryczna żadna. Niektórzy tylko przypomną sobie o tym nagraniu,
@_djg_: a ja znałem nagranie, ale szczegółów i ciągu dalszego nie znałem cieszę się że ktoś zamieścił
@_djg_: Karuzela sama się napędza. Ktoś zrobi artykuł -> Ktoś to przeczyta i na tej podstawie nagra film -> Ktoś zrobi o tym znalezisko na wykopie -> Ktoś skomentuje. Przez chwilę ucichnie i znowu ktoś trafi na jedno ze wcześniejszych i uzna, że dobrze będzie się klikało, więc znowu wygrzebie temat.
Długo to ten chłop z nią nie wytrzymał. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nigdy mnie to nie śmieszyło. Wywoływało tylko współczucie.I wstręt wobec tych, których to śmieszyło.
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Nic nowego. Zarówno zdjęcia ciała ofiary psychola z UW jak i trupa Jaworka również wyciekły i latały sobie po policyjnych grupach jaki cool ciekawostka (skąd oczywiście również szybko wyciekły).
Wyobraźcie sobie że waszą matkę ktoś morduje a jej zmasakrowane zwłoki latają po internecie ku uciesze obłąkanych przegrywow.
Pamiętam jak 10 lat temu policja wlepila mi mandat za głośne zachowanie na ławce w nocy (mój
Albo: Udusiłem żonę.