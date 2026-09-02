Nocna "impreza" policji w lesie przy lotnisku Jasionka. Radiowozy uciekają.
Autor nagrania na gorącym uczynku relacjonuje obecność bliżej nieokreślonych "woreczków" wewnątrz radiowozu, co bezpośrednio poprzedza, użycie sygnałów, podanie na radiu info o zdarzeniu i natychmiastowy rozkaz wyjazdu. (Tak, policja w Jasionce nadal używa radia analogowego, które można słuchać).niejaki_ktos
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Komentarze (37)
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Trój podziałwładzy ¯\(ツ)/¯
@Wolnyityle:
Już go mamy.
Zarówno policja, sądy i prokuratura dzielą się obowiązakami w zakresie tłamszenia szarego obywatela.
Z video za wiele nie wynika poza tym że zaczęli s--------ć jak bażanty XD, no ale przy lotnisku jasionka które jest dość mocno obstawione obstawiam jakąś akcję.
Nagrywający niech lepiej uważa.