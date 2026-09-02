Ogólnie typ też trochę jebnięty że się nie boi, niby to nie lata 90te, ale biorą telefon, buła w ryj i typ się budzi w lesie bez dowodów, bez nagrań. O ile by się obudził.



Z video za wiele nie wynika poza tym że zaczęli s--------ć jak bażanty XD, no ale przy lotnisku jasionka które jest dość mocno obstawione obstawiam jakąś akcję.