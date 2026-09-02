Według matki dziecko doznało urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.



W trakcie przesłuchania w prokuraturze kobieta przyznała się, że zdenerwowała się na synka w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała, że bardzo żałuje swojego zachowania.



Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej do 10 lat więzienia. Chłopczyk jest w szpitalu, a o jego przyszłości zdecyduje sąd Pokaż całość