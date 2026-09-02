Matka ma zarzut znęcania się nad niemowlęciem. Sąd odmówił aresztu
Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec 31-letniej matki podejrzanej o znęcanie się nad swoim 5-miesięcznym synkiem. Dziecko doznało m.in. złamania kości ręki i kości udowej.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (42)
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Oddajmy glos Doktorzyni Spurkini
@Harmonijka_w_Gsus911: bo podświadomie traktujemy kobiety jak duże dzieci. ¯\(ツ)/¯
po krótce społeczeństwo przypisuje kobietom same dobre cechy, a jeżeli już zrobi coś niezaprzeczalnie złego to ludzie zawsze próbują to zwalić na jakieś inne okoliczności żeby nie doszło do dysonansu
Przez to kobiety dostają krótsze wyroki za te same przestępstwa, rzadziej trafiają do więzienia mimo że w tym samym przypadku mężczyzna dostaje odsiadkę:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=259138
W trakcie przesłuchania w prokuraturze kobieta przyznała się, że zdenerwowała się na synka w trakcie przebierania i dlatego wykręciła jego kończyny. Dodała, że bardzo żałuje swojego zachowania.
Kobieta usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej do 10 lat więzienia. Chłopczyk jest w szpitalu, a o jego przyszłości zdecyduje sąd
@PietroPawlo:
Nawet zakładając, że to miałaby być prawda - noż ja p------ę, sam wiem jak czasami potrafią człowiekowi siąść nerwy przy ciągłej opiece nad maluchem ale jak można zrobić krzywdę bezbronnemu niemowlęciu?! Jak już czujesz, że nie dajesz rady to odkładasz do łóżeczka
@PietroPawlo: no ok, ale jaki jest w tym przypadku sens ARESZTU?
Skoro dziecko jest oddzielone od matki, to jaki miałby sens jej ARESZT?
Ryzyko mataczenia? Jakie, gdzie, zastraszy lekarzy by zmienili zdanie i dokumentację?
Ryzyko ucieczki
Po co tutaj stosować areszt? Areszt to nie więzienie, nie kara, tylko specjalny środek do stosowania w konkretnych przypadkach. Czy te przypadki tutaj zachodzą?
Komentarz usunięty przez autora
Jeżeli te ustalenia się potwierdzą, mam nadzieję, że kara będzie adekwatna do tego, co temu dziecku zrobiono.
O teraz to potrafią zastosować ten przepis, ale jak trzeba wsadzić bez sensu rolnika za zaoranie drogi to nagle zapominają.