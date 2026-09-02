Cześć, To mój pierwszy artykuł i długo się zbierałem by podzielić się na wykopie czymkolwiek co robię. Zrobiłem mapę.
Dużo osób w Polsce, szczególnie młodych (ja mam 30 lat) uważa, że nie stać ich na własne mieszkanie/dom. Chciałem zobaczyć jak to faktycznie się kalkuluje w Polsce, wziąłem dane z GUGiK aktów notarialnych z ostatnich dwóch lat dla wszystkich powiatów, dorzuciłem do tego dane o wynagrodzeniach z tych powiatów z GUS i zrobiłem interaktywną mapę gdzie można porównać w którym powiecie, mieszkańcy najszybciej mogliby uzbierać na 50m2 mieksznia a w którym najwolniej. Ogólnie przyjąłem mediany by Ci co zarabiają bardzo dużo nie zawyżali wyników ale możecie też wpisać swoje zarobki brutto, żeby sememu zobaczyć ile lat Wy byście zbierali na mieszkanie 50 metrow w danym powiecie. Nie miałem danych o wynajmie, moze pozniej uda mi sie dodac wiecej danych jak np. 2 pokojowe mieszkanie, 3 pokojowe. Przyjmuję krytykę portal i tak nie ma jeszcze ogłoszeń. Jak chcecie bym opisał o innych funkcjach portalu to dajcie znać mam np. bota AI który automatycznie dostaje wiedze z portalu - jest pod guzikiem "Pomoc" w nawigacji ale czasem potrafi rzucić błędem.
Tutaj podium które powiaty są "najlepsze" - najszybciej uzbiera się na mieszkanie
Tutaj powiat Warszawski, bez zaskoczenia, drogo:
Im ciemniejszy kolor zielony tym lepiej = krócej się odkłada na własne mieszkanie:
No a dla tych co jeszcze to czytają tutaj link do mapy:
https://spotnest.pl/affordability-map
Ogólnie mam tylko dane brutto o płacach dlatego dla ułatwienia mnoże to * 0,72 żeby otrzymać netto - liczenie dokładne brutto/netto mija się z celem. Wiadomo , że nikt nie odłoży 100% tego co dostaje do ręki na mieszkanie (chyba, że mieszka z rodzicami) to biorę 40% tego co zarabiają ludzie w danym miejscu na rękę i tą wartość używam do obliczenia ile lat by zajęło odkładania tej kwoty by uzbierać na to mieszkanie. Dlaczego 40% - bo banki podonie zakładają 40-50%. Dlaczego 50m2 - najwięcej danych miałem i to takie mieszkanie - nie luksus ale też już nie małe.
Na czerwono są te których danych było niewiele to takie mocno orientacyjne. Reszta tak jak mówiłem brana z oficjalnych statystyk. Jak chcecie wpisać inny dochód np. swój to pod tym guzikiem:
Mapka sama się od razu przekoloruje i pozmienia wartości.
I nie wiem co się mówi na koniec. Dzięki za uwagę liczę na szczere komentarze, dajcie mi troche fory bo pierwszy wpis?
Komentarze (69)
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Natomiast ogólnie to zbiera się na wkład własny i bierze kredyt, bo zbieranie okolic 1,000,000 PLN zarabiają kilka tysięcy na rekę to nawet mrzonka nie jest, to kretynizm.
Od kiedy 50 metrów to nie jest małe mieszkanie? Akurat robię remont w większej części domu i musieliśmy ograniczyć przestrzeń życiową do ~60 metrów. Nieistotne meble i sprzęty powystawialiśmy do garażu a i tak jest ciasno jak w cygańskim wagonie na dwoje dorosłych i dwulatka. Nawet gdy lata temu byłem po rozwodzie to konieczność wynajęcia 50 metrów na jakiś
Nie no, dla studenta z walizką ciuchów (które jeszcze wozi je prać do rodziców co weekend) i laptopem w plecaku jako cały dobytek to tak, ale nie żeby kupować dla siebie. Sam zresztą za dzieciaka wynajmowałem nawet mniejsze klity - ale wtedy łóżko, jedna szafa, jedno krzesło i stolik 70x50 cm to było aż nadto.
Po prostu nie widzę takiego typowego mieszkania 40-60 metrów w roli czegoś, co się
@smk666: no jak jesteś informatykiem 20k i żona zarabia 10k to można sobie gadać takie rzeczy. Jak jesteś sam i masz 5k netto w g---o prac, ktróre jest złapaniem boga za nogi, to jak sobie wyobrażasz zakup takiego mieszkania? Serio pytam.
Po pierwsze, najpewniej mieszkasz na wynajmie, więc oddajesz kwotę zbliżoną do raty, a często wyższą zyskując nic. Po drugie, jeśli nadpłacasz to wyjdzie ci mniej. Nawet teraz
Przykro mi to pisać, ale mając 30 lat nie jesteś młody jeśli chodzi o zakup pierwszej nieruchomości. Młodzi, to Ci, którzy właśnie kończą studia i zaczynają pierwszą pracę.
Nominalnie ceny mieszkań będą szły w górę zgodnie z informacją, kredyt hipoteczny przy nadplacaniu jest dużo tańszy niż inflacja.
Odkładając z planem kupna za gotówkę możecie nigdy nie odłożyć, bo ceny będą odjeżdżać, a zaoszczędzone pieniądze będą coraz mniej warte jeżeli ich nie zabezpieczycie.
Poza
Poza tym to nie bardzo podoba mi się skala i jej kolorowanie. Rozciąga się od 2.5 roku do 39.1 lat i jest podzielona kolorami na
Tym niemniej sam Amron mówi, że "Średnia dla kraju: Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań będących przedmiotem transakcji najczęściej wynosi ok. 53–55 m²". Więc ja bym te 4 metry dokręcił - i generalnie uzależnił dane od wpadających co kwartał danych z Amronu.