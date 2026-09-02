Cześć, To mój pierwszy artykuł i długo się zbierałem by podzielić się na wykopie czymkolwiek co robię. Zrobiłem mapę.

Dużo osób w Polsce, szczególnie młodych (ja mam 30 lat) uważa, że nie stać ich na własne mieszkanie/dom. Chciałem zobaczyć jak to faktycznie się kalkuluje w Polsce, wziąłem dane z GUGiK aktów notarialnych z ostatnich dwóch lat dla wszystkich powiatów, dorzuciłem do tego dane o wynagrodzeniach z tych powiatów z GUS i zrobiłem interaktywną mapę gdzie można porównać w którym powiecie, mieszkańcy najszybciej mogliby uzbierać na 50m2 mieksznia a w którym najwolniej. Ogólnie przyjąłem mediany by Ci co zarabiają bardzo dużo nie zawyżali wyników ale możecie też wpisać swoje zarobki brutto, żeby sememu zobaczyć ile lat Wy byście zbierali na mieszkanie 50 metrow w danym powiecie. Nie miałem danych o wynajmie, moze pozniej uda mi sie dodac wiecej danych jak np. 2 pokojowe mieszkanie, 3 pokojowe. Przyjmuję krytykę portal i tak nie ma jeszcze ogłoszeń. Jak chcecie bym opisał o innych funkcjach portalu to dajcie znać mam np. bota AI który automatycznie dostaje wiedze z portalu - jest pod guzikiem "Pomoc" w nawigacji ale czasem potrafi rzucić błędem.



Tutaj podium które powiaty są "najlepsze" - najszybciej uzbiera się na mieszkanie

Tutaj powiat Warszawski, bez zaskoczenia, drogo:

Im ciemniejszy kolor zielony tym lepiej = krócej się odkłada na własne mieszkanie:

No a dla tych co jeszcze to czytają tutaj link do mapy:

https://spotnest.pl/affordability-map

Ogólnie mam tylko dane brutto o płacach dlatego dla ułatwienia mnoże to * 0,72 żeby otrzymać netto - liczenie dokładne brutto/netto mija się z celem. Wiadomo , że nikt nie odłoży 100% tego co dostaje do ręki na mieszkanie (chyba, że mieszka z rodzicami) to biorę 40% tego co zarabiają ludzie w danym miejscu na rękę i tą wartość używam do obliczenia ile lat by zajęło odkładania tej kwoty by uzbierać na to mieszkanie. Dlaczego 40% - bo banki podonie zakładają 40-50%. Dlaczego 50m2 - najwięcej danych miałem i to takie mieszkanie - nie luksus ale też już nie małe.



Na czerwono są te których danych było niewiele to takie mocno orientacyjne. Reszta tak jak mówiłem brana z oficjalnych statystyk. Jak chcecie wpisać inny dochód np. swój to pod tym guzikiem:

Mapka sama się od razu przekoloruje i pozmienia wartości.