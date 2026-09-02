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Coś pozytywnego. Obrazek znaleziska pochodzi z wypadku w którym zginęła Maja Dębska.W tym roku, albo na wiosnę skończą pracę nad ścieżką Wiślanej Trasy Rowerowej gdzie przebiega ona w ruchu ogólnym, na którym zginęła. Ostatecznie chyba nie udowodniono, że doszło do wypadku, bo zrobiono im "test hamulców". Jeśli na kogoś łatwiej zwalić winę niż na rowerzystę to na martwego rowerzystę. Ten odcinek WTR w sezonie to drogowa Choroszcz. Na podlinkowanym materiale