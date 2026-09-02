Marki pojazdów biorących udział w wypadkach.
Użytkownik @salido wrzuca przez całe wakacje info o wypadkach śmiertelnych. Policzyłem marki samochodów z jego wpisów. Polecam dokładnie przeczytać wstęp.agiller
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Użytkownik @salido wrzuca przez całe wakacje info o wypadkach śmiertelnych. Policzyłem marki samochodów z jego wpisów. Polecam dokładnie przeczytać wstęp.agiller
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BMW - 436 000 - zarejestrowanych samochodów tej marki
Wnioski pozostawiam wam do wyciągnięcia ( ͡º ͜ʖ͡º)
No chyba że spotykacie na drogach 2x częściej samochody marki Warszawa niż Citroeny.
Tymczasem trafiłem na takie, które pokazuje że BMW nie takie straszne ;)
@SeverianPL: Tu należy pamiętać że ubezpieczyciel patrzy na sprawę z zupełnie innej strony.
Bo to jest szkodowość, czyli ilość zdarzeń - bez różnicowania czy ktoś zarysował auto na parkingu przy parkowaniu czy spowodował śmiertelny wypadek.
Paradoksalnie "uliczny ścigant" mimo ponadprzeciętnej szansie na spowodowanie poważnego wypadku, może mieć znacznie mniejszą szansę na spowodowanie obcierki parkingowej od starteotypowego "kapelusznika" czy "pani w białym SUV", a ze
https://uwaga.tvn.pl/reportaze/jak-doszlo-do-wypadku-w-ktorym-zginela-polska-triathlonistka-wyplakalem-tyle-lez-ze-nie-mam-czym-plakac-st8516487
W tym roku, albo na wiosnę skończą pracę nad ścieżką Wiślanej Trasy Rowerowej gdzie przebiega ona w ruchu ogólnym, na którym zginęła. Ostatecznie chyba nie udowodniono, że doszło do wypadku, bo zrobiono im "test hamulców". Jeśli na kogoś łatwiej zwalić winę niż na rowerzystę to na martwego rowerzystę. Ten odcinek WTR w sezonie to drogowa Choroszcz. Na podlinkowanym materiale
@sn3p6: i oczywiście odjechał bez konsekwencji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W domu przejrzałem nagranie i jakie było moje zdziwienie, gdy się okazało że wszystkie 3 auta to bmw ;)
Najpopularniejsze mercedesy (A, CLA, GLA itd.) to też napęd na przód, a w przypadku droższych modeli, gdzie teoretycznie podstawą jest napęd na tył, też 4x4 jest mega często wybieraną opcją.
Napęd na tył jest zatem obecny głównie w starych gratach.