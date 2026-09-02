Firma Romet wręcza prezent za jazdę 110km/h w terenie zabudowanym
"podwyżka dla marketingowca"? żałosne zagrania marketingowe. Nagradzanie pirata drogowego za to, że naraża życie mieszkańców sunąć 110km/h i w konsekwencji tracąc prawo jazdy. Gdzie jest granica lizania d.... influencerom? Chyba nie ma takiejokoboji
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Komentarze (133)
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Gdzie jest kult celebryty, tam zdrowy rozsądek można wyrzucić do kosza.
Nawet w tym memie „zbieraj punkty i wymien 26 punktow na rower” to nie nagroda tylko sarkazm taki.
Typowi zabrano prawko za znaczne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym to mu dali w nagrodę rower xD
Czekam aż Sony przekaże Majtczakowi PlayStation 5 z nowym GTA co by się nie nudził w areszcie.
"Tylko człowiek podły żąda od innych doskonałości".
Jeśli ktoś zestawia taką patologię
@KurnikoweKuriozum: No i nagrał rant na samego siebie że jest debilem i przeprosił więc o c--j ci chodzi xD Przyjął karę przewidzaną przez prawo bez wykręcania po czym dodatkowo publicznie nagrał rant na siebie więc o c--j ci chodzi xD co jeszcze ma zrobić?
1. Przyjął karę przewidzaną przez prawo
@sharkal: oprocz ludzi trafila tez do wyborcow tuska, co trzeba zawsze wliczyc w koszty, bo to marginalna grupa boldupiarzy ale bardzo glosna z katalizatorami w postaci poslow