Czy oznacza to, że te produkty są niebezpieczne?



To jest najważniejsze zastrzeżenie artykułu: nie.



Chociaż obecność mykotoksyn była bardzo powszechna, zmierzone stężenia były generalnie niższe od obowiązujących w UE maksymalnych poziomów odnoszących się do zbóż i odpowiednich surowców. Autorzy nie wykazali więc, że zjedzenie burgera roślinnego czy wypicie mleka owsianego stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowotne.



Można się rozejść.