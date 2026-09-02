KAŻDY produkt roślinny imitujący mięso i mleko zawiera toksyny grzybowe
W badaniu rynkowym obejmującym 212 produktów wegańskich i wegetariańskich, w każdym z produktów wykryto mikotoksyny naturalnie występujące trucizny wytwarzane przez pleśń. Wśród nich znalazły się wegańskie burgery, kiełbaski i kawałki imitujące kurczaka, a także mleko owsiane,migdałowe, sojowe etcSkallagrimsson
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Komentarze (36)
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Można się rozejść. Afery nie ma.
@there_is_no_login: Krótkotrwałe spożycie dużej dawki wywołuje zatrucia pokarmowe (wymioty, bóle brzucha). Długotrwałe narażenie na małe dawki prowadzi do osłabienia odporności oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych, takich jak wątroba czy nerki
Każda ilość mykotoksyn jest szkodliwa. są przyjęte progi bezpiecznych stężeń bo nie da się całkowicie uniknać
Teraz weźmy pod lupę mąkę... Zaskoczeni, że zawiera toksyny grzybowe?
Z artykułu: "Duże badanie żywności i napojów pochodzenia roślinnego sprzedawanych w WIELKIEJ BRYTANII". Zakop.
- Czy brytyjskie jedzenie jest rzeczywiście tak okropnie złe?
- Jeśli przygotowane starannie według przepisu to tak.
To jest najważniejsze zastrzeżenie artykułu: nie.
Chociaż obecność mykotoksyn była bardzo powszechna, zmierzone stężenia były generalnie niższe od obowiązujących w UE maksymalnych poziomów odnoszących się do zbóż i odpowiednich surowców. Autorzy nie wykazali więc, że zjedzenie burgera roślinnego czy wypicie mleka owsianego stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowotne.
Można się rozejść.
Ale mniejsza o ich stężenie, bo może się posypać narracja.