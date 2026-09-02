Koleś to takie skrzyżowanie troglodyty z wannabe Strzeldonem. Wiedzy zero - nawet w tym filmie ukazuje dzisiejszą klasę A jako następcę Mercedesa 190 (Baby Benz). Typ się skasuje sam jak Patryk z Megane, to pół biedy. Koleś przypomina już na start tego debila od Golfa R z KRK i to jest przerażające niestety...

Sam uwielbiam motoryzację i odkąd sam kupuję auta to staram się wybierać coś co daje fun z jazdy. Miałem Pokaż całość