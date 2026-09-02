Youtuber Sambor nagminnie łamie przepisy drogowe
Na serio, obejrzałem kilka filmów i w każdym coś jest: 100km/h na 50, 90 na 30 ,170 na 70, wyjeżdżanie z skrzyżowania poślizgiem koło pieszego, 60 na 50 koło kobiety z wózkiem. Oglądałem yt i trafiłem go przypadkiem, on chyba promuje auta swojej wypożyczalni w ten sposób. Sedno sprawy niżejinterpenetrate
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Komentarze (47)
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Ale po co - jak kogoś zabije będzie nowy "fajny" temat do plucia na policję.
Wysłanie na stopagresji też wymaga podania danych
Ja serio lubię auta i męczy to już mnie. Męczą mnie tacy co blurują licznik tak że niby nie widać ile jadą. Tacy co jadą 200 po hehe niemieckiej autostradzie. Albo robiący wymówki że niewiadomo kto był na miejscu kierowcy. Ci wprowadzający nerwowość na drodze. Poganiacze co ich temperuje odcinkowy pomiar prędkości. Za głośne wydechy. Tacy co muszą mieć numer tablic rejestracyjnych z specjalnym numerkiem za
Sam uwielbiam motoryzację i odkąd sam kupuję auta to staram się wybierać coś co daje fun z jazdy. Miałem
@Wiotq: zależy czego oczekujesz od auta. Bardzo lubiłem 323F ze względu na precyzyjne prowadzenie i niskie zawieszenie pozwalające szybko pokonywać zakręty, nawet 115 konny silnik dawał radę w aucie ważącym tonę. CLS i Alfa po programie schodziły grubo poniżej 7s do setki. Abarth to rzeczywiście gokart ale dobry fun miałem już w 500 sport
Jeżeli chcecie to zgłaszać, najlepiej robić to konkretnie: film, timestamp, widoczne wykroczenie, zamiast urządzać internetowy
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Bo generalnie, to oczywiście, powinien za inne wyczyny beknąć.