Z ostatniej chwili: Rafał Zaorski zatrzymany. Prokuratura uderza w Zondacrypto
Rafał Zaorski zatrzymany przez prokuraturę. W oficjalnym komunikacie pojawiły się inicjały "RZ" oraz dwóch innych osób.NQBIT
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Rafał Zaorski zatrzymany przez prokuraturę. W oficjalnym komunikacie pojawiły się inicjały "RZ" oraz dwóch innych osób.NQBIT
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Komentarze (74)
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@Wellmen: Przecież jakby coś takiego zrobili to by prawica w Polsce p-------a dostała. Trump by zadzwonił do Nowrocky i by prawaki rozpływały się nad wspaniałym orędziem prezydenta, który przywołuje do porządku HER
Doświadczony oszust ( ͡° ͜ʖ ͡°)