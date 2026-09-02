Przy okazji warto wspomnieć o fluorochinolonach, grupie syntetycznych antybiotyków, które są tak mocne, że już nawet jedna tabletka może prowadzić do niepełnosprawności. W wielu krajach są ograniczenia na ich stosowanie tylko w ostateczności, w Polsce można je dostać od konowała na zapalenie oskrzeli czy w kroplach do oczu.ciprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna i inne