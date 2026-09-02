Tragedia w szpitalu w Radomiu. 35-latka zmarła po podaniu antybiotyku
35-letnia mieszkanka Chlewisk koło Radomia zmarła po tym, gdy podczas podawania leku w szpitalu doszło do silnej reakcji alergicznej. Kobieta przy przyjęciu poinformowała o lekach, na które była uczulona.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (49)
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@Kogutt: miałem to samo. Padre mówił że dowalili mi na "ożywienie" takiego towaru ze przez dwa dni się bawiłem.
AAAAI/JTF w wytycznych z 2022 r. wprost podaje, że u osoby z anafilaksją na penicylinę można rutynowo zastosować cefalosporynę niekrzyżowo reagującą, np. cefazolinę.
Co więcej, cefazolina jest szczególnie interesująca w chirurgii, ponieważ jest zalecanym lekiem pierwszego wyboru w profilaktyce okołooperacyjnej
Po co ryzykować w opiece przedoperacyjnej?
https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Eksperci-ostrzegaja-te-leki-niosa-ryzyko-niepelnosprawnosci-Stosowac-z-ogromna-ostroznoscia,246160,6.html
ciprofloksacyna, lewofloksacyna, moksyfloksacyna, norfloksacyna, ofloksacyna i inne
Fosmomycyna jest skuteczniejsza, bezpieczniejsza i łatwiej ją stosować: ma jednorazowe podanie, a fluorochinolony trzeba brać przez 5 dni.
Ciekawym przypadkiem jest też metamizol- słynna Pyralgina
W wielu krajach UE jest wycofana ze stosowania, a u nas bez recepty i ile ludzi ją stosuje na zwykły ból glowy