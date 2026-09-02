Najem krótkoterminowy wkrótce przestanie być już tylko kwestią właściciela mieszkania i jego klientów. Rząd dziś wreszcie decyzje i oddać część kontroli nad rynkiem mieszkańcom, wspólnotom, spółdzielniom i samorządom. We środę, 2 września 2026 roku została przyjęta autopoprawka, które pozwoli nie ty