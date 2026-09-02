Sąsiedzi zagłosują i nie wynajmiesz już mieszkania. Rada właśnie przyjęła projek
Najem krótkoterminowy wkrótce przestanie być już tylko kwestią właściciela mieszkania i jego klientów. Rząd dziś wreszcie decyzje i oddać część kontroli nad rynkiem mieszkańcom, wspólnotom, spółdzielniom i samorządom. We środę, 2 września 2026 roku została przyjęta autopoprawka, które pozwoli nie tyFXMAG
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Komentarze (64)
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Głośni turyści, nocne powroty do mieszkania i imprezy psują ciszę.
Ciągła rotacja: Nowe twarze każdego tygodnia niszczą poczucie prywatności i wspólnoty sąsiedzkiej, Kod do domofonu lub klucze w skrytkach na elewacji trafiają do setek obcych osób.
@enron: ale rodziny z dziećmi też mają prawo do życia w normalnych warunkach, bez ciągłych imprez za ścianą czy zaszczanych, napier....ych angoli na klatce ¯\(ツ)/¯
Czyli dalej będzie można wynajmować. Zmieni się tylko to, że mieszkania nie będzie w ewidencji.
Tak, to na pewno zrobi porządek z wynajmem krótkoterminowym... LOL
@odomdaphne5113: Nie ma kar za robienie na lewo? Oj, chyba są, a życzliwych do p------------a w takich przypadkach chyba nie zabraknie. Ale nie znam się więc mogę pisać głupoty.
Oficjalny opis rządowego PROJEKTU (słowo klucz) mówi wprost, że po wykreśleniu obiektu z ewidencji, w okresie wykreślenia będzie obowiązywał zakaz świadczenia usług hotelarskich w obiekcie. A ten sam projekt definiuje najem krótkoterminowy (zasadniczo jako pobyt do 30 dni) właśnie jako usługę hotelarską.
Czyli jeżeli dobrze to rozumiem to jak ktoś będzie wykreślony z ewidencji to może w tym mieszkaniu sam zamieszkać lub wynająć długoterminowo, np. rok (powyżej
tymczasem:
Powodzenia
@Proogramista: kto to widział mieszkania w których się mieszka! Przecież to BIZNES jest.
Niech sobie ludzie fermę świń w w bloku otworzą bo przecież swobodę prowadzenia działalności gospodarczej mamy. A jak komuś się to nie podoba to pewnie go dupka piecze z zazdrości że somsiada stać na świnki i zarabia.
@enron: No tak, co komu przeszkadza obszczany chodnik przed klatką i całodzienne ujadanie psa za ścianą. ¯\(ツ)/¯