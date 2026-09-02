14-latek na motocyklu zderzył się z 13-latkiem na hulajnodze
W Zebrzydowej w powiecie bolesławieckim 31 sierpnia doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem dwóch niepełnoletnich. Zderzyły się motocykl i hulajnoga. Motocyklem kierował 14-latek, a hulajnogą jechał 13-latek.ememee
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Komentarze (54)
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a juz wtedy babcie i matki wiedzialy ze motor drastycznie zwieksza szanse na pochowanie syna
Spokojnie panowie, zaraz się rozkręci.
A przecież hulajnoga to zabawka co 20km/h jeździ...nie wiedzili, że można manetką odkręcić do 110+ km/h.