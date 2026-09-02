Bójka na stacji paliw. Wśród uczestników byli policjanci, odwołano komendanta
Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu, który nadal prowadzi czynności w tej sprawie, w tym związane z udziałem w zdarzeniu policjanta z powiatu wałbrzyskiego, dały już podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskie3_2_8_i
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Komentarze (16)
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@3_2_8_i:
Czy ja dobrze rozumiem, że pobiło się 3 policjantów? Wszystkich na filmie było trzech mężczyzn i jedna kobieta. Kabaret...
Strach pomyśleć co strażacy cichaczem knują skoro są poza obserwacją :D
No w ciagu ostatniego miesiaca byla bojka na rynku z udzialem pluszowego misia i jakis sanitariusz podduszal poduszka pacjenta w szpitalu.
Z resztą.. ten klanun został odwołany a powinien być dyscyplinarnie wypi****y.
Wg. mnie ta formacja powinna być całkowicie zresetowana. Do wywalenia WSZYSCY. Od małego do dużego. Całe działy bez kontaktu z poprzednikami powinny być zastępowane