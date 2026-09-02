Komendant pajac to jedno. Co z tym drugim nieoszlifowany diamentem i jego partnerką?

Z resztą.. ten klanun został odwołany a powinien być dyscyplinarnie wypi****y.

Wg. mnie ta formacja powinna być całkowicie zresetowana. Do wywalenia WSZYSCY. Od małego do dużego. Całe działy bez kontaktu z poprzednikami powinny być zastępowane