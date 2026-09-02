Mikrokawalerki w Poznaniu. Przełomowa decyzja nadzoru budowlanego
Inwestor wyremontował kamienicę i zrobił 56 mikrokawalerek (jedna miała 10m2), sprzedał wszystkie. Nadzór budowlany nakazał mu teraz połączyć te 56 mieszkań w 22 bo tyle miało być przed remontem. Piekary Residencekyloe
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Komentarze (118)
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300 zł miesięcznie.
10 lat temu.
Porównajmy to z dzisiejszymi cenami...
Enjoy twój 10m2 residence
@Pan_Slon: Tak, bo się znajdzie frajer który taką spółkę z długami kupi i będzie za nie płacił ( ͡° ͜ʖ ͡°)
By pójść siedzieć? Piesiewicz ma dokładnie za to zarzuty i grozi mu więzienie a on był "tylko" klientem. Człowieku, nie wiesz jak to działa, to nie są lata 90, że się przekręty udawały. Poczytaj np. o sprawie Mercure Warszawa Ursus, tam też
I pracowano w mieszkaniach.
Kobieta szyła i naprawiała ubrania, mężczyzna szedł do pracy w zakładzie.
Zupełnie jak w chłopcy z placu broni.
@przeciwko78: ale tu mowa o tym jak zaprojektowane byly mieszkania w kamienicach. To ze komuna przydzielila/podzielila ieszkanie na 22 klitki to oddzielna sprawa.
BTW.
wypowiedz w tym stylu "to może jeszcze przypomnij jak żyła cała reszta" to jest tak chamska erystyka ze az zbiera sie ochota zeby najpierw kopnąć w dupe a potem dopiero dyskutowac. Nie mozesz jak człowiek napisac - to
Pompuje się ceny mieszkań nadających się do życia. Nagle 25m2 staje się "zwykłym mieszkaniem" a jak chcesz >35 to już opcja premium++ i trzeba zapłacić premium XD. Nie mówiąc nawet jaki b----l to wprowadza. Za kilkadziesiąt lat połowa tych budynków nie będzie się do niczego nadawać, mieszkania trzeba będzie łączyć po 3 żeby