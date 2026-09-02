Najgorsze ze pozwalając na takie g---o nie wprowadza się "tańszych mieszkań" tak jak to midel i ten kudłaty tłumaczy.



Pompuje się ceny mieszkań nadających się do życia. Nagle 25m2 staje się "zwykłym mieszkaniem" a jak chcesz >35 to już opcja premium++ i trzeba zapłacić premium XD. Nie mówiąc nawet jaki b----l to wprowadza. Za kilkadziesiąt lat połowa tych budynków nie będzie się do niczego nadawać, mieszkania trzeba będzie łączyć po 3 żeby Pokaż całość