Kolejny Majtaczak
19-latek spowodował śmiertelny wypadek. 70 tysięcy złotych i jest "wolny".mysza3542
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19-latek spowodował śmiertelny wypadek. 70 tysięcy złotych i jest "wolny".mysza3542
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Komentarze (80)
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nie jest wolny, tylko do wyroku będzie na wolności
@kwanty: skoro tak po co poręczenie? Gdyby był biedny to musiałby siedzieć w areszcie za ten sam wypadek. To jest twoim zdaniem sprawiediwość w państwie Tuska?
Nagle areszt wydobywczy jest fajny? Nagle wszyscy mają siedzieć w areszcie do procesu?
No to branża deweloperska się ucieszy, chyba w każdym powiecie będzie z jeden duży areszt.
A i pamiętajcie, KAŻDY do aresztu bo przecież każdy może uciec jak Majtczak
( ͡° ͜