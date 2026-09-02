Jeżdżę dużo po Europie i sposób zabezpieczenia prac na autostradzie jest różny w różnych krajach z tym że w Polsce jest chyba zdecydowanie najgorszy, przypominający jakąś totalną amatorkę. Natomiast najlepiej jest chyba w Niemczech, gdzie często takie prace zabezpieczone są stojącą 100m wcześniej na pasie ciężarówką z wielkim mrugającym znakiem ostrzegawczym lub mrugającą strzałką widoczną z daleka. Nawet jeżeli jakiś kierowca "tira" zagapi się, przyśnie to przywali w tą ciężarówkę, a nie Pokaż całość