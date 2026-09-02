Film sprzed tragedii na A1. Miejsce nie było odpowiednio zabezpieczone!
Na autostradzie A1 kierowca ciężarówki wjechał w pracowników drogowych. Portal brd24.pl dotarł do filmu, który udowadnia, że na niecałą godzinę przed wypadkiem pracownicy znajdowali się na jezdni źle zabezpieczeni. Samochody ze znakami stały za blisko siebie i nie dawały szans na ocalenie.Hahaharry
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Komentarze (79)
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@Ociec2: Byłeś na Sycylii?
Jechałem do Messyny, zakręt na estakadzie autostrady... wyjeżdżam... i walę z całej siły po hamulcach.
Pomoc drogowa ładowała na lawetę uszkodzony samochód. Bez żadnych oznaczeń, zabezpieczeń... nic.
Na dodatek mieli przy sobie wszystkie elementy zabezpieczeń ale źle ustawili. Czyli albo to olali albo nie byli odpowiednio przeszkoleni.
Dbajcie o swoje życie i bezpieczeństwo wszędzie gdzie się znajdujecie. Nie warto olewać i ryzykować.
@Artkn:w PL nadal procedury są pisane "do szuflady" i zmienia się to bardzo opornie
@AustralianV8: No ale to przecież jest w wyłącznym interesie ludzi tam pracujących, ustawiają to na o-------l a potem po prostu giną rozjechani przez ciężarówkę. Ciężej by im się pracowało jakby te samochody zabezpieczające ustawili dalej niż metr od wykonywanej pracy? Nie rozumiem.
Trochę tak jakby strażak miał w------e czy włoży na siebie ogniotrwały strój i podepnie do maski butlę przed wejściem do płonącego budynku. No
Z A R Z Ą D Z E N I
I nagle człowiek z tira mkze dostać 8 lat.
Mam nadzieję, że osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie odpowiedzą również karnie, a firma wypłaci srogie odszkodowanie.
Z innej strony.
Czy w końcu do części wyzywających konfiture dojdzie do głowy, że czesc z robot na drodze nie jest odpowiednio zabezpieczone, a tym bardziej nie ma.pozwolen