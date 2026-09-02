Spoiler z przyszłości i tak będzie drożej za prąd. W UK są ich tysiące i wiatru też nie brakuje i zgadnijcie co? G---o prąd jest tak drogi, że ludzie nie korzystają z piekarników a cześć prądo-żernego biznesu się likwiduje no i zwykłe szaraki oszczędzają na wszystkim jak się tylko da. Także kto zarobi ten zarobi, kliku polityków sobie kupi nowe mieszkania za te kontakty a dla was będzie tylko drożej.