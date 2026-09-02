Gigantyczne turbiny produkują energię dla Polski. Zobacz farmę Baltic Power
To moment, na który czekała polska energetyka. Pierwsza turbina farmy Baltic Power przeszła wymagane testy i dostarczyła energię z morskiego wiatru do krajowej sieci. Zobacz, jak pracują turbiny i infrastruktura jednej z największych inwestycji energetycznych w Polsce.erka73
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Komentarze (87)
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A jak turbiny nie pracują albo nie osiągają odpowiedniej mocy to my musimy pokryć straty tym firmom z naszych podatków. Dobry układ tylko dla kogo.
@H_Moody: 6 mld PLN za to że nie masz blackoutu przez większą część dnia, codziennie, jak na Kubie to raczej dość niska cena. Do tego te odnawialne źródła energii są jeszcze "lepsze" niż myśl I sekretarza kubańskiej partii komunistycznej i gdyby siec oprzeć o to, to nie miałbyś prądu WCALE przez kilka miesięcy w roku.
@H_Moody: Cooo A przecież ciągle powtarzają mądre głowy, że odbiorcy uzależnieni są od Towarowej Giełdy Energii (TGE) a nie od tego ile faktycznie kosztuje wyprodukowanie KWh. Także gadkę o tanim prądzie pseudoekologów albo lobbystów można sobie wsadzić.
Ta jedna farma wyprodukuje 4 TWh energii rocznie. Dla porównania roczne zapotrzebowanie Polski to 170 TWh. Czyli jak na jedną elektrownię to całkiem sporo, zwłaszcza że wiatraki offshore produkują najwięcej energii zimą - czyli wtedy kiedy z PV jest najmniejszy uzysk.
Elektrownia Belchatów ma moc okolo 5 GW i produkuje rocznie ok. 20-25 TWh.
Czyli calkiem dobry wynik tej farmy.
Wiatr wieje? Fajnie, ale elektrowni gazowej i tak trzeba zapłacić za gotowość do produkcji energii.
EOT.
" wyprodukował" sobie energi aż za dużo. No ale nie wolno, bo przecie jakby coś ktoś miał za darmo i państwo na tym łapy nie trzyma to już gul skacze.