Ministerstwo zamówiło badanie o swojej ustawie. Wyników nie pokazało nikomu
Ministerstwo Kultury zapłaciło 8 tys. zł za badanie opinii o swojej flagowej ustawie o wsparciu dla artystów. Wyniki udostępniło dopiero po wniosku WP. Powód jest czytelny: dopłaty do składek dla twórców popiera 22% Polaków, przeciw jest 58%. Mimo to resort nie wycofuje projektu.WirtualnaPolska
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Komentarze (24)
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a) naród za głupi
b) naród za słabo zorganizowany
Takie nawoływanie by miało mniej zasięgów niż debil z patostreamów bo partie i ich przydupasy w mediach by zrobiły wszystko żeby u----ć rozgłaszanie tematu - bo żadnej wielkiej partii nie jest na rękę. A nawet jakby temat przeszedł to od razu by zrobiono z tego aferę polityczną czyli "referendum to chce PiS i Rosja, żeby rozbić
"J...ć przychylne media. Jak zmienimy zarząd i się weźmiemy do roboty to wszyscy zapomną o tej napierd...ce i planowanym przez nas przewrocie"
w tym przypadku ona "j---e" wyborcow...
czyli mamy 22% "twórców"?
@Martwy_stwor: Parafrazując klasyka - "by poszła, jakby miała mózg zamiast tego p----------o styropianu". Po prostu idealnie reprezentuje pewną konkretną część wyborców KO - ludzi kompletnie oderwanych od rzeczywistości, żyjących w wielkomiejskich, pseudointeligenckich bańkach, i to do nich kierowała swoje działania. To są Ci ludzie, którzy namawiali do świętowania niepodległości Ukrainy, równocześnie kompletnie olewając 15 sierpnia i 11 listopada załamywać ręce nad rosnącym
Z. R. Stonoga