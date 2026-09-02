No tak, bo interes grup lobbingowych jest traktowany priorytetowo przed interesem obywateli. Wymowne to, bo świadczy o stosunku władzy do społeczeństwa, bezpośrednio i wprost. Powinniśmy już dawno wyjść na ulicę, ale zamiast żądać jakichś nic nieznaczących pierdół, powinniśmy żądać zmian w systemie wyborczym, odpoiedzialności urzędniczej i politycznej, oraz ułatwień w dostępie do referendum i narzędzi poprzez które lud może sprawować władzę. Wszakże, w Konstytucji jest napisane, że sprawujemy władzę poprzez reprezentantów lub Pokaż całość