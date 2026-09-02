Proponuje władować więcej gównolitu, dodać większy tablet, skasować kierownicę i wprowadzić opcję sterowania na tablecie bo będzie taniej.

Dodać subskrypcje płatną za ogrzewanie auta, klimatyzację, bo przecież to obciąża środowisko i trzeba ETS3 zapłacić.

Dodać reklamy co 15 minut w radio i na ekranie tabletu. Dedykowane reklamy podpasek, tamponów, pieluchomajtek i środków na erekcję pobudzą każdego kierowcę nocą.

Wszystko wycenić adekwatnie, czyli w cenie Porsche z 2019 za obecnego Polo i konsumenci Pokaż całość