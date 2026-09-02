Volkswagen zamknie 4 fabryki, do zwolnienia 100 tysięcy osób
Wygląda na to, że to ciąg dalszy sagi, w której problemy niemieckiego koncernu motoryzacyjnego wciąż narastają. Finałem tego może być zamknięcie czterech fabryk w Niemczech. Na razie to nieoficjalna informacja podawana przez niemieckie media, ale bardzo prawdopodobna. Decyzja w tej sprawie może zapaFXMAG
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Komentarze (91)
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Dodać subskrypcje płatną za ogrzewanie auta, klimatyzację, bo przecież to obciąża środowisko i trzeba ETS3 zapłacić.
Dodać reklamy co 15 minut w radio i na ekranie tabletu. Dedykowane reklamy podpasek, tamponów, pieluchomajtek i środków na erekcję pobudzą każdego kierowcę nocą.
Wszystko wycenić adekwatnie, czyli w cenie Porsche z 2019 za obecnego Polo i konsumenci
@konradpra: reklama powinna się wyświetlać na przedniej szybie + integracja z systemem wykrywania zmęczenia żeby przy okazji pilnował czy kierowca na pewno te reklamy ogląda.
Sami na siebie bat ukrecili. Drugi powod to chciwosc akcjonariuszy, doją byle do do kolejnego kwartału, pozniej to i plajta moze byc.
Mam sponsorować kogoś innego, często z innego kraju kosztem moich finansów?
Mnie i wielu innych nikt nie sponsorował, co więcej to często naszym kosztem rozwijano zagraniczne firmy i sieci w Polsce niszcząc nasze firmy.
Na przykład, taki Lidl dostal 1 mld USD dotacji na "inwestycje" w krajach Europy Środkowej.
Jak europejskie formy będą budować trwałe, dobrze
Kampania 2027 to będzie jeszcze ostatnia walka duopolu z dodatkowymi punktami za to kto bardziej dosrał Ukraińcom.
Następne wybory to już będzie powtórka z 2001 i tematem głównym będzie bezrobocie.
My musimy skończyć jak druga Grecja - innej drogi nie ma.
Niemcy - genialny plan. Otwierać fabryki w Chinach, aby ich uczyć produkować auta, sprzedać Kuka Robots aby im dać technologię, no a teraz wypada jedynie patrzeć pomachać jak cię mijają.