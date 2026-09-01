Nagi Ukrainiec zaatakował policjantów pod komisariatem. Nie potrafili go ująć
Przykro jest patrzeć na przedstawicieli polskiej policji, którzy z takim trudem starają się opanować sytuację, a nagi obywatel Ukrainy ich obraża i bije. Nie udawało im się obezwładnić mężczyzny nawet w dużej grupie. Sytuacja pokazuje jak duży problem jest z zatrzymaniem człowieka naćpanego.ZobaczLink
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Komentarze (81)
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Każdy kto był w wojsku wie, że w takich sytuacjach stosuje się kręcenie wora.
Z resztą życzę mu szybkiego powrotu na front
https://wykop.pl/link/8006199/policja-bije-golasa-w-katowicach-ktory-nie-jest-agresywny
@Arachnos83: czas zakupić nowe wyposażenie
Jednakże widzę okoliczności łagodzące dla policjantów
- typ był chyba tak nagrzany ze cios pod kolano/udo nie zrobił na nim żadnego zdarzenia. Każdy kto chodź raz zarobił dobrego kopniaka w to miejsce wie, że za oprócz potężnego sinca chodzenie a tym bardziej bieganie jest w takiej sytuacji dosyć uciążliwe (szczególnie jak zejdzie z nas szok