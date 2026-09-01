Pamiętajcie, jak ktoś was zatakuje to dzwońcie na policje i nie probojcie sie bronic oni was obronią!



Jednakże widzę okoliczności łagodzące dla policjantów

- typ był chyba tak nagrzany ze cios pod kolano/udo nie zrobił na nim żadnego zdarzenia. Każdy kto chodź raz zarobił dobrego kopniaka w to miejsce wie, że za oprócz potężnego sinca chodzenie a tym bardziej bieganie jest w takiej sytuacji dosyć uciążliwe (szczególnie jak zejdzie z nas szok Pokaż całość