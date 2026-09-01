haaaaaaaaaa od razu było widać że to milicjanci - silni, wysportowani, inteligentni, bystrzy, przewidujący no i przede wszystkim znający się na ekonomii, wiedzieli że następnego dnia o 1zł podrożeje paliwo, więc przetworzyli to w swoim nadludzkim umyśle i rozpoczeli proces zwany działaniem ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )