W ruch poszła pałka teleskopowa. Wśród uczestników funkcjonariusz....
W ruch poszła pałka teleskopowa. Wśród uczestników funkcjonariusz na kierowniczym stanowisku. Czyli przyjazna inaczej policja!ken-wawa
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W ruch poszła pałka teleskopowa. Wśród uczestników funkcjonariusz na kierowniczym stanowisku. Czyli przyjazna inaczej policja!ken-wawa
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Komentarze (30)
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Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu, a także zawieszony w czynnościach służbowych”.
za to powinny być normalne zarzuty KK
No i szmbo wybiło przez te głupie telefony.