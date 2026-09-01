To jest zadziwiające, od dosłownie 3-4 lat co roku są zwolnienia po kilkadziesiąt tysięcy, czasami wręcz ponad 100 tysięcy pracowników, a żadnych strajków, nie ma pół miliona nowych bezdomnych...

....być może jest to związane ze wzrostem zatrudnienia w zakładach wojskowych i firmach kooperujących, w ilości ok pół miliona. I gdzie by ci fachowcy mogli pracować, jak nie w tych samych halach, na tych samych maszynach, na których robili części do volkswagena? Teraz Pokaż całość