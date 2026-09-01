Volkswagen zamyka niemieckie fabryki. Część produkcji trafi do Polski
Zarząd koncernu zatwierdził plan obejmujący zamknięcie produkcji w 4 niemieckich zakładach oraz przeniesienie części produkcji za granicę, m.in. do Polski. Zyskają też Czechy i Słowacja. Poznań zyska nową linię produkcyjną, na której ma być produkowany nowy elektryczny dostawczak.Miantonomo
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Komentarze (36)
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I dlatego ciekawsza od samego Niemcy zamykają fabryki jest druga część informacji:
Jescze...
A jak chińczycy zaczną wypluwać 100% aut z w pełni zautomatyzowanych fabryk i koszt produkcji chińskiego auta będzie wynosił tzw. "miskę ryżu"... To się wtedy wszyscy posramy w Europie...
Ale mówiło się od 15 lat: nie przenoście produkcji do Chin... Trzymajcie produkcję u siebie...
@Radioactiv: od razu powiedz, że NIE MASZ POJĘCIA ile płacą w de.
Po co się ośmieszać?
@coo84: ciężko to porownac, bo tam są różne progi podatkowe.
U niemcow gospodarka mocno zwolniła.
W de widzę dużo więcej ludzi szukających po śmietnikach, niż u nas.
przenieśli by do nas linię produkcji passata B5, nazwali jakoś polsko-niemiecko, np "Polonez II Kopernik" i sprzedaż by sie kręciła
Komentarz usunięty przez moderatora
....być może jest to związane ze wzrostem zatrudnienia w zakładach wojskowych i firmach kooperujących, w ilości ok pół miliona. I gdzie by ci fachowcy mogli pracować, jak nie w tych samych halach, na tych samych maszynach, na których robili części do volkswagena? Teraz
@Sikor12:
AfD zyska kolejne procenty poparcia, a co ma być innego? Skoro dzięki obecnie rządzącym dochodzi do tego, że zamyka się w Niemczech zakłady i przenosi do Polski czy Czech.