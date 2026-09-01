Zarejestrowano pierwszy sygnał ciemnej materii? Naukowcy podali zaskakujące wyni
Naukowcy z międzynarodowego zespołu pracującego przy jednym z najnowocześniejszych detektorów ciemnej materii na świeciestarnak
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Naukowcy z międzynarodowego zespołu pracującego przy jednym z najnowocześniejszych detektorów ciemnej materii na świeciestarnak
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Komentarze (17)
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Zaobserwowali czy nie?
Przecież można napisać w formie spekulacji, bez pytania! Typu "możliwe że zaobserwowano sygnał ciemnej materii".
tltr
cos im pykło i juz halo mamy to czego nikt nigdy nie wyłapał, nikt nie potwierdził ale mamy to
takie pomiary muszą byc powtazalne z bardzo wysoka precyzja 6sigma
AI Slop "tłumaczący" widzom republiki aferę zondacrypto
Może czas się wybrać do psychiatry?