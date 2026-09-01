PlayStation ma DOŚĆ krytyki dotyczącej rezygnacji z płyt.
Sony ma podjąć kroki prawne. Sony ma reagować na uporczywe i powtarzające się lub długotrwałe żądania, prośby niezwiązane z produktami lub usługami oraz żądania kierowane bezpośrednio do pracowników. Sony wspomina o możliwości ograniczenia lub całkowitego zawieszenia dostępu.Tetsuya
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Komentarze (72)
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Każda firma ma przecież skrzynkę e-mail gdzie na wszelkie uwagi z radością i uwagą odpisze bot AI, gdzie każdy może się wypowiedzieć.
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
I kto bedzie decydowal kiedy jest nienawic kiedy wolność słowa a kiedy opinia
Piękny ten kapitalis :D
Podobnie Meta obsrała zbroję przy wskazaniu konkretnych, decyzyjnych osób z polskiego oddziału przez Brzoskę. Ludzie zarabiający spore pieniądze i decydujący o czymś nie chcą ponosić żadnej osobistej odpowiedzialności. XD Popierdółki, a nie wielcy managerowie.
@Commodore_64: bo to jest klasa menagerska. i tam wszyscy podejmuja decyzje, za ktore nie biora odpowiedzialnosci, a winny jest zawsze areczek.
@skogg: pragnę tylko przypomnieć - 13 lat po premierze One i 5-6 lat po premierze Series... dla porównania odkrycie RGH zajęło bodajże 5 albo 6 lat, gdy 360 wciąż była aktualnym sprzętem. MS zrobił naprawdę niezłą robotę w zabezpieczeniach, ale to tylko jedna strona medalu - druga to otwarty